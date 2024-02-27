أحمد موسى: مصر لا تبيع مطاراتها أو أصولها

علق الإعلامي أحمد موسي علي إشاعات بيع المطارات المنتشرة في الفترة الأخيرة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”.

وكتب موسي :"مصر لا تبيع المطارات ولا تبيع أصولها … مصر ستطرح مطار القاهرة وغيره في مزايدة عالمية للإدارة والتشغيل علي غرار مطارات في ألمانيا وتركيا وإنجلترا ..مشاركة القطاع الخاص أمر ضروري لتقديم الخدمات المتميزة للركاب".

ونفى الإعلامي أحمد موسى، وجود نية لدى الدولة المصرية لبيع مطار شرم الشيخ الدولي أو أي مطارات مصرية أخرى، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس تحدث عن مشاركة القطاع الخاص قي إدارة وتشغيل المطارات سابقًا.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن مصر لا تبيع مطاراتها لأي دولة في العالم، متابعا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الطيران المدني أعلن اليوم عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مؤكدا أن هناك حملات ممنهجة لاستهداف الوطن من قبل الأعداء.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر لن تبيع مطاراتها ولكن تدخل القطاع الخاص يعلق فقط بإدارة وتشغيل المطارات المصرية.