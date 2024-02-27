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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية المطورة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرية المطورة للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م2، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ.

 

وشدد على ضرورة الانتهاء من رفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفرالشيخ الحضرية  المطورة التي يتم تنفيذها تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

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قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إنشاء سوق كفر الشيخ الحضرية المطورة، على مساحة حوالى 3000م2، كأحد مشروعات برنامج التنمية المحلية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن السوق المطورة تتضمن العديد من الأنشطة منها، الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والملابس والأحذية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، وذلك بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات.

 

وأشار  إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وأنه من المقرر افتتاح السوق للعمل، خلال أيام، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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أحتياجات المواطن احتياجات المواطنين الجمهورية الجديدة الخضروات والفاكهة السكرتير العام المساعد السلع والمواد الغذائية

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