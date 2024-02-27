أخبار الفن| نادية مصطفى وزوجة حلمي بكر تكشفان تفاصيل جديدة في أزمته.. وحصار محمد إمام برأس البر

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى الحريفة ورحلة 404 "، كما يعرض أفلام “ درويلة، وعصابة عظيمة، والسيستم ، الاسكندراني ، وعادل مش عادل”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام المعروضة أمس الاثنين ، حيث بلغ مجموع إيراداتها 1,000,608 جنيه.

نعت جمعية المؤلفين والملحنين المصريين الشاعر الرحل بخيت بيومي ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك .

وقالت جمعية المؤلفين والملحنين فى بيان رسمي: تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير بخيت بيومى، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازى لأسرته ومحبيه.

المسلسلات الكوميدية ، واحدة من أبرز انواع الدراما التى تكون موجودة بشكل دائم على المائدة الرمضانية كل عام ، وهذا العام سيكون هناك جرعة كبيرة من تلك الأعمال خلال شهر رمضان القادم .

كشفت الفنانة الكبيرة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن تطورات جديدة في أزمة الموسيقار حلمي بكر .

وقالت نادية مصطفي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إنها تواصلت شخصياً مع شقيقة الفنان حلمي بكر، التى أكدت ان اشقائه الرجال ذهبوا له فى مكان إقامته بمحافظة الشرقية، إلا أنه رفض الذهاب معهم.

كشفت السيدة سماح عبد الرحمن القرشي زوجة الفنان حلمي بكر، فى الساعات الأخيرة حول تدهور الفنان حلمي بكر، ونقلها له إلى محل منزلها فى الشرقية رغما عنه وتلاقيه معاملة سئية.

وقالت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: الفنان حلمي بكر مريض منذ ثلاثة أشهر وليس الآن، إلا أن صحته بدأت فى التحسن بشكل واضح.

توفى الفنان الشهير مكى عواد عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض وهو أحد الفنانين الذين قدموا عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخه الفنى.

ونشرت نقابة الفنانين العراقيين تعليقا عبر الصفحة الرسمية: ننعى رحيل الفنان مكى عواد وان يلهم ذويه بالصبر والسلوان.



نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء تصوير بعض المشاهد فى مسلسل "كوبرا" فى دمياط برأس البر.