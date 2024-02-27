موعد وملعب مباراة فيوتشر والهلال الليبي في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية

تأكد بشكل رسمي خوض مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل على ملعب استاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد ٨ نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم إتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد ١٠ نقاط والهلال الليبي صاحب المركز الثالث برصيد ٦ نقاط بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب افريقي ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط.

يُذكر أن بعثة فريق مودرن فيوتشر وصلت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء من جنوب أفريقيا بعد رحلة سفر طويلة وشاقة إستمرت لأكثر من ١٧ ساعة، وبدون راحة استأنف الفريق تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة بالدوري بعد غد الخميس على ملعب استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساءً ضمن منافسات الأسبوع ال١٤ من المسابقة المحلية.