رمت نفسها| والدة ضحية حادث الشروق تكشف تفاصيل جديدة.. ماذا حدث؟

كشفت دينا إسماعيل، أن الحالة الصحية لابنتها حبيبة الشماع الشهيرة بـ ضحية غير مستقرة، وأن الارتشاح الزائد على المخ يمنع دخولها غرفة العمليات.

حبيبة الشماع

حبيبة الشماع صاحبة حادث الشروق

كانت التحقيقات الأولية وأقوال عائلة "حبيبة" كشفت أنها قفزت من سيارة سائق "أوبر" على طريق السويس، خوفًا من محاولات السائق معاكستها وخشية تحرشه بها حتى نقلها شاهد عيان إلى أحد المستشفيات.

حقيقة واقعة التحرش

ونفت الأم ما تردد عن تحرش السائق بها مستندة إلى أقوال ابنتها للشاهد، قائلة إن ابنتها أبلغت الشاهد "أوبر كان هيخطفي.. وجالها تشنجات وإغماء" وحاليا فقدت الوعي ولم تتحدث مُطلقًا.

وجهت والدة حبيبة الشماع في مداخلة ببرنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على "صدى البلد2".

الشُكر للرئيس السيسي على توجيهاته برعاية ابنتها "الرئيس السيسي قال أي حاجة تحتاجها حبيبة حتى لو تسافر برة تتعالج.. كتر ألف خيره إنه اتصل بنفسه واهتم بحالة حبيبة، أهم حاجة عندي تقوم بالسلامة".

كانت جهات التحقيق أمرت بحبس السائق المتهم بالواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبيبة الشماع

مت نفسها قبل مايتحرش بيها

وذكرت الوزارة في بيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة".

وأوضح: "بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعي لا يمكن إستجوابها".

وأشات إلى أن شاهد عيان أفاد أنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى "كانت تستقلها" أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

تم تحديد وضبط السائق المذكور له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجىء بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

