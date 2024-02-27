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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نتعاون مع السلطات المصرية.. رد أوبر حول حادثة فتاة الشروق

اوبر
اوبر

نشرت شركة أوبر العالمية للنقل عن طريق الهاتف الذكي، بياناً رسمياً للرد على واقعة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا باسم فتاة الشروق أو فتاة أوبر.

جاء البيان كالتالي:

نشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث المؤلم، وندعو لحبيبة بالشفاء العاجل، وكل الدعم لها ولأسرتها في هذه المحنة الصعبة، ونؤكد احترامنا الكامل والشديد لمشاعر الأسرة وكل من تألموا لهذا الحادث الذي آلمنا جميعاً.

وأضاف البيان: نؤكد أيضا على احترامنا لسير التحقيقات التي تجريها السلطات الرسمية في مصر، نؤكد على ما تم اتخاذه من خطوات وفقا لإرشادات السلامة في أوبر:


نأخذ أي واقعة تهدد السلامة بجدية شديدة، ولدينا فريق مختص يتبع إجراءات صارمة وفقا لسياسات الشركة عالمياً.
فريق الاستجابة للحوادث (IRT) متاح على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، للرد السريع على أي مشكلة أو حوادث تم الإبلاغ عنها حول العالم.


يتخذ الفريق المختص إجراءات التحقيق الداخلية لحظة الإبلاغ عن الواقعة.

بخصوص هذه الواقعة، فإن فريق الاستجابة للحوادث تحرك فور استلام البلاغ الخاص بها، وتم التواصل مع أحد أفراد العائلة لتقديم الدعم لهم.

نتعاون مع السلطات المصرية المختصة في كل ما تحتاجه التحقيقات، ونعمل معهم لتوفير المعلومات اللازمة لدعم تحقيقاتهم.

جميع رحلات أوبر مؤمنة

واختتم بيان أوبر: تتبع أوبر معايير مشددة جدا حيث يجب على السائقين الراغبين في استخدام المنصة الالتزام بها ليتم قبولهم و تفعيل حساباتهم، وفقاً لضوابط صارمة، وجميع رحلات أوبر مؤمنة من خلال تعاقد مع شركة للتأمين على الراكب والسائق. تقوم شركة التأمين حاليا بالتواصل مع الأطراف المعنية، واتباع الإجراءات اللازمة.

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الكشف عن السائقين في أوبر 

الكشف عن السائقين: يلتزم جميع السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية كأحد اشتراطات استخدام التطبيق، ويلتزم جميع السائقين بتقديم الأوراق المطلوبة التي تؤهلهم لاستخدام تطبيق أوبر. كما تتطلب أوبر إجراء تحليل مخدرات من السائقين.


التعليم الإلزامي لسلامة السائقين: قامت شركة أوبر بالتعاون مع خبراء / منظمات داعمة لتوفير وحدات تعليمية إلزامية للسلامة التي يجب على جميع السائقين إكمالها خلال دورتهم المبكرة للمتابعة في القيادة باستخدام تطبيق أوبر. و تتناول تلك الوحدات السلوكيات السيئة الغير مقبولة على المنصة.
الإرشادات المجتمعية: تقوم أوبر بتثقيف الركاب والسائقين حول الإرشادات المجتمعية والسلوك المسموح به عند استخدامهم للتطبيق.
التعاون مع سلطات إنفاذ القانون: يمتلك أوبر فريقًا متاحًا على مدار الساعة للتعاون مع السلطات المختصة للرد على الاحتياجات العاجلة ومساعدتهم للقيام بدورهم وفقاً للقانون.


التحقق الفورى من الهوية: يتم طلب أخذ صورة شخصية (سيلفي) من السائقين بشكل دوري قبل أن يتمكنوا من استخدام التطبيق واستقبال الرحلات وذلك للتأكد من أن السائق المستخدم للتطبيق في تلك اللحظة هو ذاته صاحب الحساب على أوبر. إذا لم تتفق "الصورة السيلفي" مع صورة السائق على الملف الخاص به على أوبر، يتم حظر الحساب مؤقتاً حتى يتم التحقيق في الأمر.


تحديد عدد ساعات القيادة: تساعد هذه الميزة السائقين على مراقبة المدة التي قضوها في القيادة مع أوبر وتطالبهم بعدم الاتصال بالتطبيق لمدة ست ساعات متتالية بعد إجمالي 12 ساعة من وقت القيادة.
التقييم المتبادل بين الركاب والسائقين: يمكن للركاب والسائقين الإبلاغ عن مشاكل السلامة على مدار الساعة، ويقوم فريق السلامة لدينا بالرد واتخاذ إجراءات لمحاسبتهم. إذا تم تأكيد السلوك المتعارض مع قواعد الأمان والإرشادات المجتمعية ،فقد يؤدي ذلك إلى إيقاف حساب المستخدم.

يأتي ذلك تعقيباً على الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق" والتي حدثت على طريق السويس.

وبحسب  بيان وزارة الداخلية أن قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا من مستشفى استقبلت حبيبة الشماع مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع بها إصابات بجروح في الرأس.

أوبر فتاة الشروق الشروق وزارة الداخلية طريق السويس

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