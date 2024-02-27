سر المكالمة الأخيرة وسبب هروب السائق| تطورات جديدة بواقعة حبيبة الشماع

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن تطورات قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع .

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انشغل الشارع المصري بواقعة محاولة خطف فتاة تدعى حبيبة الشماع من سيارة شركة نقل شهيرة بمنطقة التجمع شرق العاصمة القاهرة وقفزها منها للهرب.



وكانت البداية حينما تداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك استغاثة لفتاة قالت فيه: "أنا بكتب الـ post ده علشان احكي ليكم اللي حصل لبنت عمي علشان أولا عاوزاكم تدعولها ربنا يشفيها و يرجعها لينا بالسلامة.. حالتها لسه في خطر.. حبيبة فاقدة الوعي وعندها نزيف في المخ مش بيقف، ثانيا خدوا بالكم من نفسكم ومن بناتكم الناس بقوا مؤذيين.. ربنا يبعد عنا شرور الناس، حبيبة ركبت Uber من مدينتي وكانت رايحة مصر الجديدة الساعة 6:50 مامتها كلمتها في التليفون مكنتش سمعاها كويس علشان صوت الكاسيت كان عالي أوي و الراجل كان بيتخانق فالتليفون.. حبيبة طلبت منه يوطي الكاسيت.. قالها لاء وكان بيبرطم بالكلام.. مامتها مكنتش سامعة هو بيقول أيه.. قالتلها ماله ده.. حبيبة قالت لها مش عارفه ماله وقفلت بعدها".

وفي ذات الوقت وفور وقوع هذا الحادث، تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال الفتاة المشار إليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي، ولا يمكن استجوابها.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة.



وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال السيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مصابة بجروح بالرأس وإضطراب بدرجة الوعى .

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السائق المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق، وأدلى سائق السيارة المتهم بمحاولة خطف فتاة أثناء توصيلها، ما اضطرها لإلقاء نفسها من السيارة أثناء سيرها، باعترافاته.



وقال السائق المتهم خلال التحقيقات، أنه يعمل سائق خاص مع أحد الأشخاص المقيمين بمدينتي، وعقب الانتهاء من العمل معه، يعمل على السيارة ملكه على تطبيق أوبر لتوصيل المواطنين.



وقال في التحقيقات أنه كان يقوم بالتدخين، وكان هناك رائحة دخان، فقام بفتح النوافذ ولكنه سرعان ما شعر بالبرد، فقام بإغلاقها مرة أخرى ولكنه وجد رائحة الدخان مازالت موجودة، فقام باستخدام زجاجة عطر وعندما رأته الفتاة يقوم برش المعطر خافت منه وقامت بالاتصال بوالدتها.



وقال السائق المتهم ان الفتاة وهي تتحدث مع والدتها كان هو مشغل الكاسيت وكان صوته عالي جدا، فهي زعقت فيه جامد وقالتله يوطي صوت الكاسيت، فقالها حاضر هوطيه لاقاها فتحت الباب ورمت نفسها وهو كان سايق على سرعة 100 بطريق السويس".

كذلك قام أحد شهود الواقعة مقيم بدائرة القسم بتقديم افادته، وقال بأنه حال سيره بطريق السويس بدائرة القسم شاهد المصابة حال قفزها من باب سيارة خلفى كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى ، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة خشية تحرشه بها ، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك ، تم تحديد وضبط السائق وله معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة .

من جانبها قالت هبة هاشم شقيقة سائق أوبر المتهم بمحاولة اختطاف حبيبة فتاة الشروق، والتي ألقت نفسها من سيارته خلال توصيلها عبر تطبيق أوبر، إن شقيقها يبلغ من العمر 35 عاما ولديه زوجه وأولاد، مشيرة إلى أنه يعمل مع أحد الأطباء المشهورين وبعد الانتهاء من عمله يقوم بتشغيل الأبلكيشن، ووافق على توصيلة الفتاه وشعر بالبرد على الطريق وأغلق زجاج سيارته.



وروت شقيقة المتهم خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب نفاصيل ما حدث مع شقيقها وقالت انه كان خارج من شغله وهو شغال عند دكتور معروف، وبعد ما يخلص شغله يشغل الأبلكيشن، وبعد ما ركبت معاه وحس بسقعة علشان كده قفل الزجاج واحضر برفان ورش على نفسه ولكنه فوجئ بالفتاة تفتح باب السيارة وتلقي بنفسها دون أي مقدمات، وبعد توقفه على مسافة وجد سيارات كثيرة تقف حول الفتاة وشعر بالخوف وفر هاربا وأبلغ التطبيق والذي رد عليه بأنه جارٍ التحقيق، مردفة: بيرش على نفسه برفان، ومن غير أي مقدمات وعلى بال ما وقف عربيته خد مسافة، وقف شاف المنظر لقى عربيات كتير.

كذلك ادلت والدة الضحية دينا إسماعيل، ببعض التصريحات للقناة الأولى المصرية، وأكدت إنها تشكر الرئيس المصري على تواصله الشخصي مع الأسرة وإعلانه تقديم كل المساعدة اللازمة لعلاج ابنتها، لافتة إلى أن السيسي أبلغها بإمكانية نقلها إلى الخارج للعلاج إذا لزم الأمر.



كما نفت والدة حبيبة قيام المتهم بالتحرش بابنتها، وأكدت أن كل ما قالته ابنتها للشخص الذي توقف وحاول مساعدتها أن السائق كان يحاول اختطافها ولم تقول انه تحرش بها.

أيضا علق المتحدث الرسمي باسم الشركة على الحادث، قائلا إن الشركة تشعر بحزن شديد إزاء الحادث، وتتعاون مع جهات التحقيق للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



وأضاف أن فريق الاستجابة للحوادث على تواصل مع عائلة الراكب، مضيفاً أن الشركة تسعى دائماً إلى توفير رحلات آمنة وموثوقة للركاب وأن سياساتها تحظر أي عنف أو سلوك غير لائق وأي سلوك من هذا القبيل سيعاقب عليه الجميع. خطورة، إلا أن أسرة الضحية رفضت بيان الشركة، معتبرة إياه أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة.