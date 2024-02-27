استبعاد من 3 مباريات| ماذا يحدث بين كهربا وكولر داخل الأهلي؟.. تصرف مفاجئ من اللاعب

استبعاد كهربا.. حالة من التوتر في العلاقات بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الأهلي، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقب تخلف كهربا عن رحلة الفريق إلي غانا لمواجهة ميدياما، وذلك بسبب حفل زفاف شقيقته.

وتفاجأ اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، باستبعاده من قبل السويسري مارسيل كولر، من قائمة فريق المارد الأحمر لمواجهة بلدية المحلة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من منافسات دوري NILE.

استبعاد كهربا من قائمة الأهلي

وقرر السويسري مارسيل كولر، استبعاد محمود كهربا ومحمود متولي وكريم الدبيس، من قائمة الأهلي في مواجهة بلدية المحلة، اليوم الثلاثاء، في الدوري المصري، وبحسب مصدر داخل النادي الأهلي، فإن مارسيل كولر قرر استمرار معاقبة كهربا، واستبعاده من مباريات الفريق طوال الفترة المقبلة.

وكشف المصدر، عن سبب قرار كولر لعدم تنفيذ كهربا طلبات الجهاز الفني ورفضه السفر إلى غانا، وقام كهربا بالتحدث مع كولر بعد عودة البعثة من غانا، والمدرب السويسري أكد عدم وجود أية مشكلة مع اللاعب، وأن استبعاده يأتي لوجهة نظر فنية لامتلاكه الثنائي أنتوني موديست ووسام أبو علي في الخط الهجومي.