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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مجلس جامعة بني سويف يكرم الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب السابق

صدى البلد

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم بجلسته رقم 230 ، الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب السابق، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

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ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور رمضان عامر، وذلك لما قدمه خلال فترة عمادته للكلية وتطويرها مؤكداً على استمرار مسيرة العمل والعطاء  من خلال التعاون بين كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم، مؤكداً  أن التكريم جاء انطلاقاً من تقدير الجامعة لدور أعضاء هيئة التدريس وما يقدمونه للنهوض بالمنظومة التعليمية والأكاديمية.

وخلال الجلسة، هنأ رئيس الجامعة، الدكتور محروس ابراهيم لصدور قرار قيامه بتسيير اعمال عميد كلية الآداب،  متمنيا له التوفيق والسداد واستمرار مسيرة التطوير في قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع إضافة إلي الهيكل الإداري.

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