بلجيكا: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر، اليوم الثلاثاء أن بلادها ستساعد أوكرانيا باستمرار في الحرب ضد روسيا، من خلال توفير المساعدات والمعدات اللازمة، لكنها لا تنوي إرسال جيشها إلى القتال.

وأكدت وزيرة الدفاع البلجيكية على استمرار تقديم المساعدات المادية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن "جميع المساعدات المادية الضرورية" تظل "أولوية" بالنسبة لبلجيكا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وجاءت تصريحات ديدوندر ردا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وستقدم بلجيكا 611 مليون يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى "المشاركة بنشاط في ستة تحالفات تدعم القوات المسلحة الأوكرانية وتدريبها".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن الحلف ليس لديه خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا.