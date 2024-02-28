لوك ناعم .. كارول سماحة تستعرض جمالها| شاهد

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

تألقت كارول سماحة، مرتدية تي شيرت بسيط وأنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.