عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك ناعم .. كارول سماحة تستعرض جمالها| شاهد

كارول سماحة
كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

txt

بنطلون غريب.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها في أحدث ظهور| شاهد

txt

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

تألقت كارول سماحة، مرتدية تي شيرت بسيط وأنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

كارول كارول سماحة فيديو كارول سماحة إطلالات كارول سماحة اخبار كارول سماحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

موضوعات متعلقة

شراب غريب.. مايا دياب تثير الجدل بملابسها| شاهد

ذهبي لامع.. رضوى الشربيني تثير الجدل بفستانها

أسود جريء.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فستان غريب.. أصالة تثير الجدل بظهورها المختلف | شاهد

بعد تصريحه الأخير.. صور أثارت الجدل لحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

كاجوال لافت.. آيتن عامر تبهر متابعيها | صور

بفستان جريء.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا

بالأبيض الجريء.. جوهرة تثير الجدل بملابسها| شاهد

ترشيحاتنا

قلق روسي بعد وصف أمريكا موسكو بـ العدو

مايا مرسى تشهد حفل ختام البرنامج التدريبي فن وتطوير صناعة المخبوزات

مسؤول أمريكي: إيران وحزب الله يساعدان الحوثيين في الهجمات على السفن

خماسية هالاند تصعد بمانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يقصف خلية لحزب الله ومواقع أخرى جنوب لبنان

مهلة حتى منتصف مارس|أمريكا تعتزم وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل في هذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة|رانيا منصور تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء.. شاهد

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

مسلسلات رمضان2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "كامل العدد بلس 1"

فيديو

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ