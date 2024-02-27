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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم نجع حمادى تكرم الفائزين بمراكز الجمهورية في مسابقات التربية الفنية

تكريم الطلاب الفائزين
تكريم الطلاب الفائزين



كرم الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء، عدداً من الطلاب الفائزين في مجال التربية الفنية، بمراكز علي مستوي الوزارة والمديرية، وعدد من المعلمين و موجهي التربية الفنية المشرفين علي الطلاب الفائزين.

 

جاء ذلك بحضور محمد فتحي المرواني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد محمد حسن، موجه أول التربية الاجتماعية، برعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبدالحميد زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية، و هانم محمود زرزور، موجه عام التربية الفنية بالمديرية، ونجلاء محمد رشدى، موجه أول التربية الفنية بنجع حمادي، ورمضان حمدون، رئيس قسم الخدمات والأنشطة.

 

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شمل التكريم كل من: الطالب محمد عبد الستار أحمد، بمدرسة التربية الفكرية بالألومنيوم، لفوزه بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية في مسابقة التصميم الفني، والطالبة سادن هيثم عبد العليم، بمدرسة اللغات الابتدائية بالألومنيوم، بشهادة تقدير في مسابقة قريتي" آدم وحنين".

 

كما شمل التكريم الطالبة ياسمين أحمد محمد بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات لفوزها بالمركز العاشر جمهوريا في مسابقة التعبير الفني"مرحلة ابتدائية"، والطالب يؤانا عزت عجايبي، بمدرسة أنور السادات الثانوية للبنات، لفوزها في مسابقة بشهادة تقدير في مسابقة " آدم - حنين"  التصوير الفني، والطالب عمر أحمد فهيم، بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين لفوزه بشهادة تقدير في مسابقة " آدم - حنين".

 

كما جري تكريم عرفات رشاد محمد، ومحمود عبد الهادي أحمد، وشرين كامل، و عزة كمال محمد، موجهي التربية الفنية، وآية محمد طلال، و تهاني محمود محمد، وآيات بهاء الدين، ومرفت صدقي حسين، و ماري صابر، معلمي التربية الفنية المشرفين علي الطلاب والطالبات الفائزين.

 

من جانبه قدم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين، متمنياً لهم تحقيق مزيدا من النجاحات، كما قدم شكره لموجهي ومعلمي التربية الفنية لجهودهم الواضحة و المثمرة، في رعاية الموهوبين من تلاميذ وطلاب المدارس، ومزيداً من الرقي والتقدم والازدهار.

 

تكريم الطلاب الفائزين

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