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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«اعط الدجاج إجازة».. غضب عارم بالسوشيال ميديا من رئيس شركة عالمية|ما القصة؟

بسبب الفقراء.. غضب
بسبب الفقراء.. غضب عارم من تعليقات رئيس شركة "كيلوجز"

تعرّض الرئيس التنفيذي لشركة Kellog's لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تعليقاته حول الفقراء، حيث نصحهم بتناول الحبوب فقط على العشاء إذا كانوا يكافحون من أجل دفع ثمن الطعام ويرغبون في تقليل نفقاتهم.

وفي حديثه في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، تحدث غاري بيلنيك عن تأثير الزيادات الكبيرة في فواتير البقالة.

ضغوط مالية

وقال رئيس شركة كيلوجز: "كانت فئة الحبوب دائمًا ميسورة التكلفة، وهي تميل إلى أن تكون وجهة رائعة عندما يتعرض المستهلكون لضغوط مالية.. مضيفًا أنه إذا فكرت في تكلفة الحبوب التي تتحملها الأسرة مقابل ما يمكن أن تفعله الأسرة، فسيكون ذلك في متناول الجميع.

وفي حديثه خلال مقابلة منفصلة مع شبكة سي إن إن، أضاف: “ربما تكون حبوب العشاء هي الشيء الأكثر رواجًا الآن ... ونتوقع أن يستمر ”هذا الاتجاه" لأن هذا المستهلك يتعرض لضغوط مادية".

إنها فكرة كانت شركة Kellog تروّج لها منذ بعض الوقت.. ففي عام 2022، بثت الشركة إعلانًا يروّج لفكرة ظهور شخصية Frosted Flakes، توني النمر، وهو يقود عائلة قائلًا، "عندما أقول حبوب، أنت تقول عشاء!"

اعط الدجاج إجازة ليلاً

وجاء في الشعار الموجود في نهاية الإعلان: "اعط الدجاج إجازة ليلاً". 

وأثار هذا الإعلان الكثير من السلبية والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المستخدمين: "هذا أمر بائس للغاية .. أمريكا تنهار بسرعة كبيرة جدًا".. وقال آخر: "حبوب العشاء، لأنك لا تستطيع شراء اللحوم!".

وأضاف آخر: "أولاً، كان "الإفطار هو أهم وجبة في اليوم".. الآن أصبح الأمر "تناول الحبوب على العشاء".

ويُعرف أن وجبة العشاء هي الوجبة الرئيسية في أمريكا التي يتناول فيها المواطنون اللحوم.

رئيس شركة كيلوجز كيلوجز الحبوب العشاء الدجاج اللحوم

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