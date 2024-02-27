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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد نزل 7000 جنيه| اعرف سعر طن التسليح والصلب بكام

الحديد
الحديد

يحرص موقع “صدى البلد”، على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم، في سوق مواد البناء بمصر في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

 

سعر طن الحديد اليوم

سعر حديد عز اليوم تسليم أرض مصنع شامل ضريبة القيمة المضافة

 

حديد التسليح 46500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع

مسطحات الصلب 50340 جنيها للطن تسليم أرض مصنع 

متوسط أسعار الحديد عند الموزعين المعتمدين

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.


بيانكو  51,000.00 
بشاى بشاى  54,000.00 54,000.00
مصر الوطنية للصلب العتال  53,000.00 
المعادى المعادى  52,000.00 
الكومى الكومى  52,000.00 
المراكبى المراكبى  54,000.00 
عطية عطيه  52,500.00 
العشرى العشرى  50,000.00 
المصريين المصريين  53,000.00 
الجيوشى للصلب الجيوشى  52,000.00 
سرحان سرحان  52,000.00 
مصر ستيل مصر ستيل  51,000.00 

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