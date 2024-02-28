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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

الدولار
الدولار

استمر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في الهبوط بقوة في السوق الموازية ليهبط دون مستويات الـ 50 جنيها ويجري التعامل عليه بسعر نحو 45-46 جنيها ، مسجلا الهبوط الأكبر في تاريخ التعاملات، بعد إعلان تصريحات مديرة صندوق النقد بشأن قرض مصر، بعد صفقة رأس الحكومة التي هوت به من أعلى مستوى.

سعر الدولار في السوق السوداء 

وفقد الأخضر نحو 25 جنيها من أعلى سعر، فهو  من أبرز ما يبحث عنه الملايين يوميا عبر محرك البحث جوجل، مع التطورات الجديدة الأخيرة.

الدولار

كما يبحث الألاف يوميا عن سعر الدولار في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع إعلان الصفقة الكبرى الخاصة بمشروع رأس الحكمة، إذ  شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي.

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وتشمل الصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وذلك ضمن استراتيجية مصر في التنمية 2052، والذي وضعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

35 مليار دولار خلال شهرين

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، تفاصيل المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية  فى مصر والإمارات على دعم  المشروع ، موضحا لأن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وتتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة. 

كشف مدبولي أن المشروع يتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع. 

40 جنيها

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وتابع ناجي فرج :" من المتوقع أن ينخفض الدولار في السوق السوداء لـ 40 جنيها وهذا الأمر سينعكس على أسعار الذهب".

واكمل ناجي فرج :"  الجنيه  الذهب أصبح اليوم بـ 23 ألف جنيه وانخفض سعره خلال الأيام الماضية".

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وكان قد أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ 35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 30 مليون دولار.

تصريحات حكومية

أعلنت الحكومة انها تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

أما عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، فهو أهم ما يبحث عنه الآلاف يوميا خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من سنة  ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.
الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

  • 1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

 

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