متحدث الحكومة يكشف تطورا مهما بشأن المقيمين غير الشرعيين في مصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية مستمرة في حصر أعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر وسيتم الإعلان عن الأرقام النهائية بشكل رسمي.

وتابع الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن رئيس الوزراء الجهات المعنية بدراسة تكلفة الدولة التي تتحملها في استضافة ضيوها، موضحا أنه يوجد اجتماعات جارية في هذا الصدد لدراسة كافة الخدمات التي سيتم تقديمها، والفترة القادمة سيكون هناك تصور لمعرفة الأعداد بشكل مدقق.



ونوه أن وزارة الداخلية أتاحت مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي فى 13 مارس 2024، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم الاعلان عن الارقام بشكل واضح.