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رئيس التحرير
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ديني

«إذاعات التعاون الإسلامي» ينظم دورة لأعضائه بالتعاون مع وزارة الأوقاف.. مارس المقبل

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي

يعقد اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي أكبر دورة تدريبية لأعضاء الاتحاد وكبار الإعلاميين ورؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون، والتي تأتي تحت عنوان "الإعلام بين القيم ومهارات التواصل العصرية " ، والتي تقام بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة ، السبت المقبل الثاني من مارس ٢٠٢٤ ولمدة خمسة أيام، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية في القاهرة،

وتقام فعاليات الدورة تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في إطار التعاون والتنسيق التام بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

ويشارك في الدورة ممثلون من هيئات الإذاعة والتلفزيون من ٥٧ دولة الأعضاء باتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة "نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي البرامج ورؤساء التلفزيونات والإذاعات ، من الدول العربية والاسلامية، ويحاضر بالدورة كبار أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية وكبار أساتذة وعلماء الشريعة والدين بوزارة الأوقاف وجامعة الأزهر الشريف، ومتخصصين في فنون الإعلام والإتصال التليفزيوني.

وأكد الدكتور عمرو الليثي ان هذه الدورة تأتى فى إطار الدورات التي يقيمها اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، لدعم أعضاء الاتحاد من "٥٧" دول عربية وإسلامية في أربع قارات، والذي يعتمد علي تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامي الجديد المنير والمستنير ، والذي يأتي استمرارًا للنهج مع اقامة الدورات السابقة ، وتهدف الدورة إلى مناقشة دور الإعلام بين القيم ومهارات التواصل العصرية  ، والتأكيد علي القيم والثوابت ورسالة الإعلام في ضوء وسائل التواصل والإعلام الجديد وأهمية مواكبة العصر. .

وأضاف بأن هذه الدورات تساهم بشكل كبير في زيادة التلاحم والتكامل بين أعضاء الدول الإسلامية ودعوتهم للحضور إلى مصر، والتي تحتضن كافة الأشقاء من الدول العربية والإسلامية، وتوفير كل سبل التدريب في كافة المجالات .

وتشمل الدورة إقامة ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف في مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التي يلقيها أكاديميون متخصصون

وجدير بالذكر أن اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي  قد أقام سابقا عدد من الدورات بالتعاون مع وزارة الأوقاف  ، وتنطلق الدورة في الفترة من ٢-٧ مارس ٢٠٢٤

منظمة التعاون الاسلامي عمرو الليثي الإذاعة الأوقاف

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