قادمة من أفلام الخيال العلمي.. سيارة "ألِف" الطائرة قريبا في الأسواق

تتسابق العديد من الشركات حول العالم على تطوير وابتكار سيارات طائرة صغيرة لتحل محل السيارات التقليدية مستقبلاً وجعل التنقل أكثر سهولة وسرعة.

من أبرز هذه الشركات، شركة ألِف والتي طورت نموذج اولي لسيارة طائرة تحمل نفس الاسم، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تبرز أهمية السيارة في كونها قادرة على السير على الطرق العادية، لكنها تستطيع الإقلاع والهبوط عموديًا، والطيران في الهواء.

تتميز السيارة بتصميمها الفريد اللذي يجعلها وكأنها قادمة من أحد أفلام الخيال العلمي. قامت الشركة بتطوير نموذجين أوليين منها، يمكنها أن تستوعب شخصين، وهدف الشركة أن تصل مسافة القيادة فيها على الأرض إلى 320 كم، ونفس المسافة طيرانًا.

يقول قسطنطين كيسلي، مسؤول مكتب التكنولوجيا للشركة، "تحتوي السيارة على ثمانية محركات، دفع كهربائي. نحن نستخدم بطاريات LiPo أو"بوليمر الليثيوم"

يوضح كيسلي، "نحن نعمل على حل مشاكل المرور. إنه تحدٍ كبير للمدن وللإنسانية. وهذا ما نفعله. نحن نفكر في استخدام المجال الجوي."

من المتوقع أن يبلغ سعر السيارة حوالي 300 ألف دولار حين طرحها في الأسواق، لكن الشركة تأمل أن تخفض الكلفة مستقبلًا بمجرد إنتاج كميات كبيرة، كما ترى أن السيارات الطائرة هي الحل للتخفيف من ازدحام الطرق.

وتأمل "ألِف" أن تبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2025، حين يتم تكييف أنظمة الحركة الجوية للسماح لها بالتحليق في الجو.