عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قادمة من أفلام الخيال العلمي.. سيارة "ألِف" الطائرة قريبا في الأسواق

صدى البلد

تتسابق العديد من الشركات حول العالم على تطوير وابتكار سيارات طائرة صغيرة لتحل محل السيارات التقليدية مستقبلاً وجعل التنقل أكثر سهولة وسرعة.

من أبرز هذه الشركات، شركة ألِف والتي طورت نموذج اولي لسيارة طائرة تحمل نفس الاسم، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

نتعاون مع السلطات المصرية.. رد أوبر حول حادثة فتاة الشروق

سعر BMW X5 الجديدة في مصر

 

تبرز أهمية السيارة في كونها قادرة على السير على الطرق العادية، لكنها تستطيع الإقلاع والهبوط عموديًا، والطيران في الهواء.

تتميز السيارة بتصميمها الفريد اللذي يجعلها وكأنها قادمة من أحد أفلام الخيال العلمي. قامت الشركة بتطوير نموذجين أوليين منها، يمكنها أن تستوعب شخصين، وهدف الشركة أن تصل مسافة القيادة فيها على الأرض إلى 320 كم، ونفس المسافة طيرانًا.

يقول قسطنطين كيسلي، مسؤول مكتب التكنولوجيا للشركة، "تحتوي السيارة على ثمانية محركات، دفع كهربائي. نحن نستخدم بطاريات LiPo أو"بوليمر الليثيوم"

يوضح كيسلي، "نحن نعمل على حل مشاكل المرور. إنه تحدٍ كبير للمدن وللإنسانية. وهذا ما نفعله. نحن نفكر في استخدام المجال الجوي."

من المتوقع أن يبلغ سعر السيارة حوالي 300 ألف دولار حين طرحها في الأسواق، لكن الشركة تأمل أن تخفض الكلفة مستقبلًا بمجرد إنتاج كميات كبيرة، كما ترى أن السيارات الطائرة هي الحل للتخفيف من ازدحام الطرق.

وتأمل "ألِف" أن تبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2025، حين يتم تكييف أنظمة الحركة الجوية للسماح لها بالتحليق في الجو.

LiPo السيارات أل ف كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

مصير من حاز الذهب بسعر مرتفع ..هل الوقت الحالي مناسب للشراء؟ رد غير متوقع من الشعبة

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

سعر BMW X5 الجديدة في مصر

سعر أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

نتعاون مع السلطات المصرية.. رد أوبر حول حادثة فتاة الشروق

سعر أرخص سيارات فولكس فاجن في مصر

أشهر 5 سيارات خارقة في العالم

لفترة محدودة.. أشهر سيارات أوبل بدون جمارك

هيونداي توقف طرازات N وتحولها إلى السيارات الكهربائية

تويوتا تكشف عن أسعار لاند كروزر 2024 الجديدة

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: مصر تتحرك بمفردها لإرسال المساعدات للأهالي في غزة|فيديو

الخطيب يهنئ «رجال الطائرة» بكأس السوبر

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 فبراير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

«رجال طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر

«شولتس»: ألمانيا والناتو لن يرسلا أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

مسلسلات رمضان2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "كامل العدد بلس 1"

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

رمضان 2024 | شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "المعلم"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ