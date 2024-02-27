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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«شولتس»: ألمانيا والناتو لن يرسلا أي قوات عسكرية إلى أوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن ألمانيا لن تدخر جهدًا لمنع أي تصعيد في أوكرانيا حتى لا يتطور هذا الصراع إلى مواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وشدّد شولتس وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، على أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا، ولكننا نبذل قصارى جهدنا، مضيفًا: " وأنا أدعو إلى منع التصعيد في أوكرانيا بصفتي مستشارا، ولمنع نشوب حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

وفي هذا السياق، تعهد شولتس مرة أخرى بأن ألمانيا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا، مشددا على أنه "لن تكون هناك قوات ألمانية ولا قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف المستشار الألماني، أنه اعترض على تزويد كييف بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز توروس.

وبعد مؤتمر حول أوكرانيا في باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 

وأضاف ماكرون أن الدول الغربية "مصممة على بذل كل ما يلزم لمنع روسيا" من الفوز في الصراع. 

أول تعليق من الناتو على تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

بعد تصريحات ماكرون المثيرة.. الكرملين يتحدث عن "صراع مباشر حتمي" مع الناتو

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