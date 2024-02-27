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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يحدث.. الولايات المتحدة ترد على إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية.

وأضاف واتسون وفقا لوكالة رويترز، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا في أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إن عددا من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتطلعون إلى إرسال قواتهم إلى أوكرانيا بموجب اتفاقيات ثنائية مع كييف. 

ولم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مثل هذا الخيار أيضًا.

وبالرغم من ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن حلف الناتو ليس لديه مثل هذه الخطط.

كما قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بريطانيا ليس لديها خطط لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأوضح المتحدث في تعليق على تقارير تفيد بأن دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يدرسون إرسال قوات إلى أوكرانيا: "ليست لدينا أي قوات عسكرية في أوكرانيا باستثناء العدد الصغير من الأفراد الموجودين لدينا لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، وليست لدينا أي خطط للانتشار على نطاق واسع".

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