15 ألف جنيه.. اضطرابات قوية تضرب سعر الحديد بالأسواق

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق المصرية عقب إعلان إبرام الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والامارات “رآس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار.

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سوق الحديد مر مؤخرا بفترة من الارتباك إلى أن جاءت صفقة رأس الحكمة لتدفع الدولار إلى الانخفاض وبالتالي انخفضت أسعار الحديد.

وأضاف الزيني في تصريحات تلفزيونية، أن سوق أسعار البناء يشهد ركودا حاليا بسبب إعادة التسعير وفقا لمستجدات توافر الدولار بعد صفقة رأس الحكمة.

وتوقع أن سعر الطن الحديد وصل إلى ٤٧ ألف جنيه بعدما سجل ٦٢ الف قبل أيام من إعلان صفقة رأس الحكمة.

أسعار الحديد اليوم

يهتم الكثير من المواطنين بـ أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 28-2-2024، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الحديد في مصر اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم للطن :-

- سعر طن حديد سرحان نحو 52 ألف جنيه.

- في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 54 ألف جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 52 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 52 ألف جنيه.

- استقر سعر طن حديد العشري عند 51 ألف جنيه

- سجل سعر طن حديد المصريين نحو 53 ألف جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 52 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 54 ألف جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 52500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم



وجاءت أسعار الأسمنت اليوم ما يلي:-

- سجل سعر طن أسمنت المسلح عند مستوى 1980 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت النصر عند مستوى 1930 جنيها للطن.

- وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1930 جنيه في الطن.

- بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2000 جنيه في الطن.

- تترواح أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1230 إلى 1400 جنيه.

- سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2000 و2150 جنيها.

- تتراوح أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 إلى 3920 جنيها.