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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

3 آبار واستثمارات بملايين الدولارات.. خطط حكومية جديدة للاستفادة من ثروات البترول والغاز الطبيعي |تفاصيل

البترول
البترول

تكثف وزارة البترول والثروة المعدنية أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها والاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلى من خلال تحقيق اكتشافات جديدة، حيث تتمتع مصر ببنية تحتية قوية تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج.

البترول

التنقيب عن الغاز 

تعتزم شركة "إكسون موبيل" الأميركية حفر أول بئر استكشافي لها في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، بحثاً عن الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال مراقيا الواقعة في مياه البحر المتوسط، بتكلفة استثمارية أولية تُقدر بنحو 100 مليون دولار، بحسب تصريحات لـ"الشرق".

أرست مصر امتياز استكشاف حوض شمال مراقيا على شركة "إكسون موبيل" عام 2020، ويغطي الحوض مساحة قدرها 4847 كيلومتراً مربعاً، في منطقة يصل عمقها إلى 2000 متر.

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تشارك "قطر للطاقة" بحصة تبلغ 40% من حصة المقاول بمنطقة شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في حين تمتلك شركة تابعة لـ"إكسون موبيل" 60%.

حفر 3 آبار استكشافية

وبحسب مسؤول لـ "الشرق"، أشار إلى أن "إكسون موبيل" تخطط لحفر 3 آبار استكشافية بمنطقة الامتياز، كما تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي بمنطقتي امتياز أخريين تابعتين لها وهما "مصري" و"القاهرة" بمياه البحر المتوسط خلال 2024، بعد تصديق البرلمان على الاتفاقية الخاصة بهما في 2023.

تقع المنطقتان ضمن الإطار الخارجي لدلتا النيل بمساحة تبلغ أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع وتمتلكهما "إكسون موبيل إيجيبت أبستريم" بنسبة 100%.

يبلغ متوسط إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي حالياً 5.5 مليار قدم مكعب، بتراجع قدره نحو 5% عن مستوياته عام 2023 حيث بلغ نحو 5.8 مليار قدم مكعب يومياً، وبهبوط قدره 25% عن أعلى مستوى عند 7.2 مليار قدم مكعب في سبتمبر 2021.

البترول

بحث أنشطة الشركة 

وكان بحث الأسبوع الماضي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل للاستكشاف والإنتاج والوفد المرافق أنشطة الشركة في مصر وخططها التوسعية، في ظل رغبة الشركة في العمل في عدد من مناطق الامتياز الجديدة.

وخلال اللقاء استعرض نائب رئيس الشركة تقدم الأعمال في برنامج البحث السيزمى الذى تجريه الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع حيث أشار إلى الانتهاء من 40% من البرنامج وأن النتائج الأولية مبشرة بإمكانات واعدة، مؤكداً اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أى اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.

وأضاف أن شركة آكسون موبيل تمتلك تاريخ كبير فى مصر فى مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية وتسعى لتحقيق نجاحات مماثلة فى مجال البحث والاستكشاف، لافتاً إلى رغبة الشركة فى عقد ورش عمل مشتركة مع الجانب المصري لبحث نتائج برنامج البحث السيزمى وتحديد خطط وبرامج العمل خلال الفترة القادمة.

جانب من اللقاء 

توفير 3 مليارات دولار سنويا

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندس البترول والطاقة، أن قطاع البترول حقق نجاحات غير مسبوقة تم تتويجها بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما وفر حوالي 3 مليارات دولار سنويا.

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وأضاف أبو العلا ـ أن الوزارة وضعت استراتيجية ممنهجة كى تحقق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البترول خاصة البنزين والسولار، ويأتى الإعلان عن هذا الاكتشاف فى خليج السويس مما يعطى أمل كبير فى تحقيق اكتشافات.

وتابع: حققنا اكتشافات مهمة في الغاز الطبيعي والتي تم تتويجها بـ حقل ظهر.

الدكتور رمضان أبو العلا
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