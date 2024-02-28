عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل: افتتاح معارض بقرى الدقهليةلبيع السلع بخصومات مخفضة تبدأ من 15%.. صور

افتتاح معارض بقرى
افتتاح معارض بقرى الدقهلية لبيع السلع بخصومات مخفضة

أكد حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بمحافظة الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحزب يعتزم افتتاح  معارض في نطاق القرى بمركز المنصورة لبيع السلع بخصومات مخفضة من 15% وحتى 30%.

وقال هجرس" فى تصريحات له، يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ناجي الشهابي رئيس الحزب، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والقضاء على جشع التجار، موضحا أن بيع كافة المستلزمات والسلع الغذائية الأساسية بجودة عالية مثل مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه سيتم عرض أسعار بعض السلع المعروضة، من بينها، الزيت يبدأ من 31 وحتى 45 جنيها، الأرز من 19 جنيها وحتى 24 جنيها والسكر 27 جنيها، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية.

وجاء ذلك خلال اجتماع قيادات الحزب مع سيد النخيلي رئيس مجلس مركز ومدينة المنصورة، وضم وفد الحزب الدكتور حسن هجرسعضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، والدكتور محمد العشري أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب، الصحفى سمير الدسوقي أمين الإعلام للحزب بالدقهلية.

كما  تطرق الاجتماع إلى المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وفي إطار مشاركة مصر في مؤتمر تغير المناخ COP 28.

وقال النخيلى ،إن المبادرة الرئاسية تهدف إلى زراعة 100مليون شجرة بالمحافظات لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية ، وقد تم بالفعل توزيع الأشجار على الوحدات المحلية المحلية لمركز ومدينة المنصورة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة والتي تضم 6 أنواع من الأشجار المثمرة و5 أنواع من أشجار الزينة والأشجار الخشبية، وذلك لزراعتها بالشوارع والطرق العامة وكذلك علي المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

كما تم الاتفاق مع أمانة التثقيف بالحزب بقيادة الدكتور محمد العشري أستاذ إدارة الأعمال والتنمية البشرية على عقد دورات تثقيفية للعاملين بالمركز وكذلك للشباب في قرى مركز المنصورة بالاتفاق مع الدكتورة علياء مدير إدارة التدريب بالمركز.

5689b81c-a395-4fbf-9d6f-8fe22836cf5a
5689b81c-a395-4fbf-9d6f-8fe22836cf5a
c9e677f8-e3ae-4b6e-b3d9-a3cb605ed944
c9e677f8-e3ae-4b6e-b3d9-a3cb605ed944
d63d9131-e8cd-4db5-80bf-118ffd82c406
d63d9131-e8cd-4db5-80bf-118ffd82c406
f0bf2dbe-42d7-4f79-a056-951e7a3b0eca
f0bf2dbe-42d7-4f79-a056-951e7a3b0eca
ff3588bd-4299-4f80-bab8-d0161f7636f1
ff3588bd-4299-4f80-bab8-d0161f7636f1
السلع جشع التجار الأزمة الاقتصادية العالمية الأسواق الخارجية التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

ترشيحاتنا

هحكيلكم عن الجمال.. حسين الجسمي يبدع بفقرة غنائية أمام الرئيس السيسي

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن ترقيات المعلمين 2024.. تعرف عليه

الرئيس السيسي لحسين الجسمي: إحنا إخوات وأهل الإمارات حبايبنا

بطلة من ذوي الهمم: عايزين يا ريس أفلام للمكفوفين.. والسيسي: هنعمل كده

يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستنهي العام بـ 12 ألف جندي معوق

حسين الجسمي يقدم فقرة موسيقية خلال احتفالية «قادرون باختلاف» أمام الرئيس.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

فيديو

اسفة حضرتك ليك هيبة.. رنا رئيس ترتبك أمام الرئيس السيسي |شاهد

متشمتش الناس فينا.. شاب يرفض تصديق غرق أخيه بالبحر| شاهد ماذا فعل!

زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ