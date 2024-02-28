الجيل: افتتاح معارض بقرى الدقهليةلبيع السلع بخصومات مخفضة تبدأ من 15%.. صور

أكد حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بمحافظة الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحزب يعتزم افتتاح معارض في نطاق القرى بمركز المنصورة لبيع السلع بخصومات مخفضة من 15% وحتى 30%.

وقال هجرس" فى تصريحات له، يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ناجي الشهابي رئيس الحزب، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والقضاء على جشع التجار، موضحا أن بيع كافة المستلزمات والسلع الغذائية الأساسية بجودة عالية مثل مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه سيتم عرض أسعار بعض السلع المعروضة، من بينها، الزيت يبدأ من 31 وحتى 45 جنيها، الأرز من 19 جنيها وحتى 24 جنيها والسكر 27 جنيها، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية.

وجاء ذلك خلال اجتماع قيادات الحزب مع سيد النخيلي رئيس مجلس مركز ومدينة المنصورة، وضم وفد الحزب الدكتور حسن هجرسعضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، والدكتور محمد العشري أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب، الصحفى سمير الدسوقي أمين الإعلام للحزب بالدقهلية.

كما تطرق الاجتماع إلى المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وفي إطار مشاركة مصر في مؤتمر تغير المناخ COP 28.

وقال النخيلى ،إن المبادرة الرئاسية تهدف إلى زراعة 100مليون شجرة بالمحافظات لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية ، وقد تم بالفعل توزيع الأشجار على الوحدات المحلية المحلية لمركز ومدينة المنصورة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة والتي تضم 6 أنواع من الأشجار المثمرة و5 أنواع من أشجار الزينة والأشجار الخشبية، وذلك لزراعتها بالشوارع والطرق العامة وكذلك علي المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.

كما تم الاتفاق مع أمانة التثقيف بالحزب بقيادة الدكتور محمد العشري أستاذ إدارة الأعمال والتنمية البشرية على عقد دورات تثقيفية للعاملين بالمركز وكذلك للشباب في قرى مركز المنصورة بالاتفاق مع الدكتورة علياء مدير إدارة التدريب بالمركز.

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