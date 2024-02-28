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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مديرية أمن القاهرة تستقبل زيارة لطلاب مدارس العاصمة| صور

صورة تذكارية
صورة تذكارية

استقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم زيارة لعدد من طلبة وطالبات مدارس القاهرة وتنظيم يوم ترفيهى لهم بمشاركة إدارتى الحماية المدنية والخيالة ، وفريق موسيقى الشرطة والشرطة النسائية .

وذلك لتوعية الطلاب بدور رجال الحماية المدنية للوقاية من أخطار الحريق ، والتعرف على دور رجل المرور وضرورة الإلتزام بالتعليمات المرورية حرصًا على حياتهم ، كما تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

وقد لاقت هذه الزيارة استحسان الطلبة والمشرفين، حيث أبدوا شكرهم لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن .

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية للإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء .

الحماية المدنية الشرطة النسائية الداخلية الخيالة القاهرة توعية الطلاب طلاب المدارس مديرية أمن القاهرة وزارة التربية والتعليم وزارة الداخلية

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