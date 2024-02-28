أبوهم ودايما في ضهرهم.. حسين الجسمي يوجه رسالة للرئيس السيسي|شاهد

أكد الفنان حسين الجسمي سعادته لحضور النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “أنا سعيد وفخور اني بين أهلي وناسي”.



كما وجه “الجسمي” رسالة للرئيس السيسي، قائلًا: “كل سنة أشوف بعيني التطور اللي بيحصل لأبطالنا وأودلادنا وبناتنا المصريين والمصريات من قادرون باختلاف وهذا مش هيكون إلا بدعم أبوهم في ضهرهم”.



وأضاف :" أتشرف كإماراتي مصري إني أكون دايمًا في ضهرهم".

