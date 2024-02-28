محافظ كفرالشيخ: تحرير 8 محاضر بمخالفات تموينية في بلطيم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في تنظيم الحملات التموينية للرقابة على المحلات التجارية ومحلات الجزارة ببلطيم بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر عبارة عن محضري عدم إعلان سعر، 3 عدم وجود شهادة صحية و 3 محاضر بيئة وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.