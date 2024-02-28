الزراعة تؤكد على متابعة ودعم المنتفعين من مشروع التجمعات بمحافظة شمال سيناء

تفقد الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة لأعمال الحصر والتصنيف بسيناء، بزيارة مركز الخدمات التنموي بقرية النثيلة والتجمع الزراعي بها في محافظة شمال سيناء في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة ملفات عمل الوزارة بجميع الاتجاهات.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية لهذا المشروع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا.

وصرح "زغلول" بأن هذه الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات يقوم بها كافة قيادات الوزارة للوقوف علي مدي جاهزية المشروعات الزراعية بسيناء ومتابعة تشغيل المركز الزراعي للخدمات التنموية والذي نفذته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لخدمة أعمال التنمية الزراعية بسيناء.

وشدد مستشار وزير الزراعة علي أهمية المتابعة الدورية من قطاعات الوزارة المعنية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بسيناء ومنها مشروع التجمعات الزراعية.

وأثناء الزيارة تفقد مستشار وزير الزراعة، الأعمال داخل المركز وأشاد بمدي جاهزيته للعمل وتقديم الخدمات التنموية للمزارعين ومنها معمل تحليل المياه والتربة الذي قام بتنفيذه مركز بحوث الصحراء حيث شهد أعمال تجهيز العينات الخاصة بتحليل التربة لبعض التجمعات الزراعية بمبني المعمل.

واستمع "زغلول" لشرح وافي من المختصين والباحثين في المعمل عن خطوات العمل وكيفية تجهيز العينات قبل إجراء التحاليل اللازمة كما تفقد مبني التدريب وبناء القدرات بالمركز والزراعات داخل تجمع النثيلة التنموي.

كما استمع للمزارعين ومعرفة التحديات التي تواجه العمل داخل التجمع.

وأشاد مستشار وزير الزراعة بالخدمات التي قدمها مركز بحوث الصحراء للمنتفعين داخل التجمعات الزراعية من توزيع الأسمدة العضوية وشتلات الزيتون علي المزارعين وقيام المركز بتقديم جميع الخدمات الإرشادية لهم الذي لمسه أثناء تفقد الزراعات داخل التجمع التنموي.

في ذات السياق أشاد زغلول بما قدمته قطاعات الوزارة من خدمات تنموية في عملية الاستصلاح وتمهيد الأراضي وتجهيزها للزراعة.