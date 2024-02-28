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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية تشهد انطلاق الدفعة الأولى من قوافل أبواب الخير

استقبال قافلة أبواب
استقبال قافلة أبواب الخير

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، اليوم، انطلاق قوافل أبواب الخير بمحافظة الإسكندرية، التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

 

وقالت الدكتورة جاكلين عازر إن الدفعة الأولى من القافلة تستهدف توزيع 26 ألف و800 كرتونة غذائية، مؤكدةً أن توزيع المواد يأتي وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

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وثمنت عازر الدور الفعال لصندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني في العمل على توفير السلع للمواطنين، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

 

والجدير بالذكر أنه تم إطلاق قوافل "أبواب الخير" لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

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