المؤبد لسائق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في مخدر "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 15286 / 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2377 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها، باتهام "حازم. م"، 27 سنة، سائق، مقيم حوض في القلج الخانكة، بأنه في 20-5-2022 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً أبيض "كتر / قاطع" بغير مسوغ قانوني، وتم ضبطه وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وإحالته للمحاكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.