عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنجبت 3 توائم في حمل طبيعي.. واقعة أثارت الجدل لسيدة أرجنتنية

ثلاث توائم مع اسرتهم
ثلاث توائم مع اسرتهم

في واقعة غريبة، شهدت مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية واقعة شديدة الغرابة، حيث أنجبت إحدى السيدات 3 توائم متطابقة بشكل طبيعي، دون اللجوء إلى التخصيب في المختبر.

txt

بدء اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الأردن

txt

لدعم ذوي القدرات الخاصة.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية «قادرون باختلاف»


السيدة تدعى ميلاني باسوالدو (32 عامًا) من بوينس آيرس، وأنجبت 3 توائم متطابقة من الإناث، وعلى الرغم من أن معظم التوائم الثلاثية المتطابقة، يتم إنجابها من خلال التخصيب في المختبر، فإن ما يجعل حالة باسوالدو نادرة للغاية هو أنها حملت بالثلاثي بشكل طبيعي.


وقد ولدت الفتيات الثلاث، داماريس وأيمارا وإميلي، قبل 10 أسابيع من موعد ولادتهن، وهو أمر نموذجي للحمل بأطفال متعددين لأنهم أكثر عرضة لتمزق الأغشية الواقية للرحم في وقت مبكر.


وعقب الولادة، تم تزويد كل طفلة بالأكسجين لدعم رئتيها وأعضائها النامية، وبعد بضعة أسابيع تم إخراجهن من المستشفى.


وحسب الخبراء، فهناك نوعان من حالات الحمل المتعدد، وهما الحمل الأخوي والحمل المتطابق.

 ويحدث الحمل الأخوي، عندما يتم تخصيب عدة بويضات في نفس الوقت بواسطة حيوانات منوية مختلفة، في حين أن حالات الحمل المتطابقة تحدث عندما تنقسم بويضة واحدة مخصبة إلى جنينين أو أكثر يحملان نفس التركيب الجيني بالضبط.


ولكن في حالة التوائم الثلاثة في الأرجنتين، تم تخصيب إحدى بويضات الأم بحيوان منوي واحد، وانقسمت إلى 3 أجنة

توائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بـ 12 مليار دولار .. توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا بشأن إمام عاشور.. ما هو

موضوعات متعلقة

مباراة الوحدة الوطنية داخل الكنيسة.. ونجيب ساويرس يعلق

الذكاء الصناعي يساعد في التغلب على الإعاقة الحركية.. تفاصيل

فأر يتسبب في إيقاف رحلة طيران لمدة 3 أيام في سريلانكا

نفق سري تحت البيت.. زوجان في بريطانيا يكتشفان مخبأ يعود للحرب العالمية

هتف "فلسطين حرة".. من هو الطيار الأمريكي الذي أشعل النيران في نفسه تضامنا مع غزة؟

قمر صناعي صيني يصل إلى الفضاء.. لهذا الغرض

سيدة تحاول خطف مذيع.. والشرطة الهندية تتدخل

كنوز بالمليارات.. كولومبيا تجهز لرحلة بحث عن سفينة غارقة في المحيط

ترشيحاتنا

إجراء رسمي من السلطات السعودية يخص الصائمين في رمضان

الفرقاطة الألمانية هيسن تفتح النار على طائرة مسيّرة لدولة حليفة

34 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة قوية لتجار الدولار

دعاء استقبال شهر رمضان .. كلمات المشتاقين لأفضل أيام العام

بشرة خير .. البترول تصدر أول شحنة بولى إيثيلين لأسبانيا

مقاطع إباحية | نص تحقيقات الـ FBI في أكبر قضية لاستغلال القاصرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة غريبة.. ريم البارودي تثير الجدل على إنستجرام | شاهد

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ