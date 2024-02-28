أنجبت 3 توائم في حمل طبيعي.. واقعة أثارت الجدل لسيدة أرجنتنية

في واقعة غريبة، شهدت مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية واقعة شديدة الغرابة، حيث أنجبت إحدى السيدات 3 توائم متطابقة بشكل طبيعي، دون اللجوء إلى التخصيب في المختبر.



السيدة تدعى ميلاني باسوالدو (32 عامًا) من بوينس آيرس، وأنجبت 3 توائم متطابقة من الإناث، وعلى الرغم من أن معظم التوائم الثلاثية المتطابقة، يتم إنجابها من خلال التخصيب في المختبر، فإن ما يجعل حالة باسوالدو نادرة للغاية هو أنها حملت بالثلاثي بشكل طبيعي.



وقد ولدت الفتيات الثلاث، داماريس وأيمارا وإميلي، قبل 10 أسابيع من موعد ولادتهن، وهو أمر نموذجي للحمل بأطفال متعددين لأنهم أكثر عرضة لتمزق الأغشية الواقية للرحم في وقت مبكر.



وعقب الولادة، تم تزويد كل طفلة بالأكسجين لدعم رئتيها وأعضائها النامية، وبعد بضعة أسابيع تم إخراجهن من المستشفى.



وحسب الخبراء، فهناك نوعان من حالات الحمل المتعدد، وهما الحمل الأخوي والحمل المتطابق.

ويحدث الحمل الأخوي، عندما يتم تخصيب عدة بويضات في نفس الوقت بواسطة حيوانات منوية مختلفة، في حين أن حالات الحمل المتطابقة تحدث عندما تنقسم بويضة واحدة مخصبة إلى جنينين أو أكثر يحملان نفس التركيب الجيني بالضبط.



ولكن في حالة التوائم الثلاثة في الأرجنتين، تم تخصيب إحدى بويضات الأم بحيوان منوي واحد، وانقسمت إلى 3 أجنة