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رئيس التحرير
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فن وثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح دورة اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية.. اليوم

صدى البلد

تفتتح في تمام السادسة مساء اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الدورة ال25  لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور كل من محافظ الإسماعيلية اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ، والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما.

ويحتفل المهرجان في هذه الدورة بيوبيله الفضي  ومرور 25 عام علي إقامته ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح  بفيلما قصيرا مدته ٥ دقائق عن تاريخ المهرجان طوال الخمس وعشرون عاما، كذلك فيلمان قام مهرجان الإسماعيلية بترميمهما احتفالا بمئوية رائد السينما التسجيلية عبدالقادر  التلمساني وهما “الفأس والقلم” و"نهاية خط بارليف" بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح المخرج هشام عطوة .

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ومن المقرر أن  يكرم المهرجان في دورته ال ٢٥، التي تقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد على،

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

 يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

الإسماعيلية الدولي الدكتورة نيفين الكيلان الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتور خالد عبد الجليل

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