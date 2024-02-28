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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

على هامش معرض برشلونة الدوليMWC 2024: المصرية للاتصالات WE تجري أول مكالمة ناجحة بشمال أفريقيا بتقنيةOpen RAN

صدى البلد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، عن نجاحها في إجراء أول مكالمة تجريبية بتقنية شبكات الإتاحة اللاسلكية المفتوحة  Open RAN في شمال أفريقيا، وذلك على هامش معرض برشلونة الدولي لشبكات الهواتف المحمولة MWC 2024، وتم إجراء المكالمة بالتعاون مع شركة راكوتن  Rakuten Symphony اليابانية، وشركة سيسكوCisco ، ومبادرة TIP العالمية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يمثل إنجازًا تاريخيًا جديدًا للمصرية للاتصالات تحقق نتيجة للتخطيط المتواصل والعزيمة الصلبة والتفاني في دفع حدود التواصل؛ ويؤكد كذلك على الدور الريادي للمصرية للاتصالات في رسم ملامح مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، من خلال تفكيك وتحويل وحدات القاعدة الأساسية (BBU) إلى وحدات مركزية افتراضية (vCU) ووحدات موزعة افتراضية (vDU) للاعتماد علي الحوسبة السحابية والإسراع في عملية التحول الرقمي.

 

وتعد هذه الخطوة مثالاً عملياً على الانتقال السلس من الأنظمة التقليدية إلى الحلول الحديثة وفقًا للتوجهات الاستراتيجية للشركة المصرية للاتصالات في وضع أسس قوية للمستقبل الرقمي في ظل الوتيرة المتسارعة عالمياً لتبنّي ودعم تقنية شبكات الإتاحة اللاسلكية المفتوحة  Open RAN لنشر الشبكات بشكل أوسع، بما يعزز مكانة الشركة المصرية للاتصالات كشركة رائدة في مجال صناعة الاتصالات ويُظهر مساهمتها في تطوير تقنية شبكات الإتاحة اللاسلكية المفتوحة  Open RAN بكفاءة تتيح لها تلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها.

وأثمرت هذه الشراكة القوية بين الشركات الثلاث ومبادرة TIP العالمية عن بناء منصة سحابية متكاملة، ويؤدي ذلك إلى الكشف عن الإمكانات الحقيقية لتكنولوجيا شبكات الإتاحة اللاسلكية المفتوحة Open RAN في تحويل شبكات الإتاحة اللاسلكية إلى شبكات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني بالكامل، وعلى عكس الشبكات التقليدية مغلقة المداخل الوسيطة، تعتمد تقنية شبكات الإتاحة اللاسلكية المفتوحة Open RAN  على البرمجيات، وتعمل على خوادم سحابية يسهل الوصول إليها، كما يتم إجراء تحديثات الشبكة بسهولة من خلال البرمجيات، بما يضمن التنظيم المستمر بين مختلف الوحدات والتحكم الآلي لأنظمة شبكات الإتاحة اللاسلكية المفتوحة Open RAN بكامل أجزائها.

وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "إن هذا الإنجاز تجاوز حدود التفوق التكنولوجي، وأصبح بمثابة شهادة على تفانينا في الابتكار وتقديم كل ما هو جديد في مجال الاتصالات، ويؤكد كذلك على ولائنا لعملائنا،" مضيفاً "نحن مستمرون فى تنفيذ استراتيجيات ورؤى الشركة بعزم وثبات لتشكيل مستقبل قوي لصناعة الاتصالات مع الحفاظ على معايير الخدمة المتميزة التي نقدمها لعملائنا."

من جانبه أشاد ربيع دبوسي الرئيس التنفيذي للأعمال بشركة Rakuten Symphony بالدور الريادي للشركة المصرية للاتصالات فيما يتعلق بعملية التحول في منطقة شمال أفريقيا التي بدأت في استغلال القدرات التكنولوجيا والابتكار في بنيتها التحتية للاتصالات" وأضاف: "نحن فخورون بدعم الشركة المصرية للاتصالات في تقديم أول مكالمة ناجحة بتقنية شبكات الاتاحة اللاسلكية المفتوح  Open RAN للجيل الرابع في شمال أفريقيا، ونتطلع إلى دعم الشركة المصرية للاتصالات ومشغلي شبكات المحمول في جميع أنحاء العالم لاستخدام تكنولوجيا المداخل الوسيطة المفتوحة Open Interfaces وإمكانيات التشغيل الآلي التي تسمح بتقديم ابتكارات جديدة لخدمات الاتصالات."
 

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