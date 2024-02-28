مصرع وإصابة 11 شخصًا بحادث تصادم على طريق «تنيده - منفلوط» بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 9 عمال في حادث تصادم أتوبيس رحلات يقل عمال إحدى الشركات مع سيارة دوبل كابينة تابعة لقطاع الكهرباء عند نقطة الكيلو 50 على طريق تنيدة منفلوط بمحافظة الوادى الجديد.

ولقى اثنان مصرعهما وأصيب 9 آخرون فى الحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام .



وورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة دوبل كبينة مع أتوبيس عمال عند نقطة الكيلو 50 على طريق تنيدة منفلوط مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين،



وأسفر الحادث عن مصرع شخصين جار التعرف على هويتهما وإصابة كل من محمد محمود محمد الجزيري 50 سنة من المنوفية، و محمد على عباس نصر 43 سنة من الجيزة وابراهيم على زين العابدين 43 سنة من الجيزة وخالد شعبان فهمى 45 سنة من المحلة وعمر حسن عبد الفتاح 25 سنة من البحيرة وكريم محمد عبد الفتاح 24 سنة من طنطا، وهانى عادل شكرى 20 سنة من أسيوط وإبراهيم حسن السيد عبد الله 57 سنة من المنوفية، وأحمد محمد عبد الرازق 47 سنة.





وتم الدفع بعشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.