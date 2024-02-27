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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

النيل للإعلام بالوادى الجديد يشارك فى الملتقى التسويقى للمدارس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك مركز النيل للاعلام بالوادي الجديد  فى الملتقى التسويقى لمنتجات الطلاب بالمدارس بمقر مدرسه المروه التجاريه الثانويه تحت رعايه أحمد جلال مدير عام المدرسه والذى جاء تنفيذه نتاج لتوصيات حمله مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا والتى هدفت الى الترويج وتشجيع المتج المحلى وايضا تشجيع المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر .

وتم عرض منتجات المدارس الزراعيه والفنيه ومدارس التعليم العام من منتجات غذائيه واكسسوارات و غيرها من المنتجات الاخرى وهدف الملتقى الى تشجيع الطلاب على تنميه مهاراتهم واستغلالها فى المشروعات بالاضافه الى تدريبهم على اليات التسويق.

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ياتي ذلك فى اطار الحمله التى اطلقها قطاع الاعلام الداخلى برئاسه الدكتور احمد يحى بالهيئه العامة للاستعلامات وتحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

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إطار الحملة استغلال أحمد يحي الدكتور ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغيرة ومتناهية

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