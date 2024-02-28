جامعة المنصورة تستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، السفير الدكتور أوكا هيروشي - سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، وحرمه الدكتورة ريكو أوكا.



وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات البحث العلمي والجامعات اليابانية فى إطار استراتيجية الجامعة لتفعيل وتوطيد الشراكات الدولية.



ورحب الأستاذ الدكتور شريف خاطر فى مستهل الزيارة بالسفير اليابانى، مشيرًا إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات ووجود روابط كثيرة مشتركة.



وأكد رئيس الجامعة على أهمية تعظيم التعاون نظرًا لوجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خريجي الجامعات اليابانية، وتطلعه إلى تعميق وتوطيد الشراكات بين جامعة المنصورة والجامعات اليابانية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وإنشاء درجات علمية مشتركة والاشراف المشترك وتبادل الرسائل والأبحاث العلمية.



وعبر السفير أوكا هيروشي عن سعادته بتواجده فى رحاب جامعة المنصورة مؤكداً أنها من الجامعات العريقة والشهيرة والمتطورة وأشار إلي وجود سبل عديدة لتفعيل التعاون بين جامعة المنصورة والمؤسسات التعليمية والبحثية في اليابان منها المنح المقدمة من جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية، تقديم منح دراسية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا مقدمة الحكومة اليابانية ضمن برامج الجامعات الدراسية والتدريبية، زيادة التعاون مع الجامعات اليابانية فى التخصصات المختلفة.



كما أشار الى تطلعه لعقد يوم ثقافى داخل الجامعة للتعريف بالثقافة والحضارة اليابانية وأوجه التعاون مع الثقافة المصرية والتى تشمل المنح التى تقدمها الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية اليابانية.

وقد حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد عبد العظيم – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ، الدكتور ياسر لطفي عميد كلية طب الاسنان، الدكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري ، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمد الرفاعي – مدير مكتب العلاقات الدولية ، الدكتور أحمد أنور العدل – المشرف العام علي ادارة الوافدين.



ومن الجانب الياباني حضر الدكتور توشيفومي إيتو مدير مركز الاعلام والثقافة بسفارة دولة اليابان بالقاهرة ، الدكتور ساتو تومونوري باحث بجمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية.



و تم عقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة من التخصصات المختلفة خريجي منح الجامعات اليابانية وتم خلال اللقاء مناقشة تجربة أعضاء هيئة التدريس خلال فترة دراستهم بالجامعات اليابانية.



وأوضح السفير أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة يمثلون جسرًا للتواصل مع الجامعات اليابانية وبين البلدين في المستقبل.



وفى ختام الزيارة تم عمل جولة لبعض المنشآت فى الجامعة: زيارة تفقدية لمركز الجهاز الهضمى وتم تفقد تجهيزات مبنى زراعة الكبد الجديد والخدمات الطبية للمركز استقبل الوفد خلال الزيارة الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف العام على زراعة الكبد، الدكتور حلمى عزت مدير المركز وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمركز، كما تم تفقد مركز جراحة الكلى والمسالك البولية استقبلهم خلال الزيارة العالم الجليل الدكتور محمد غنيم مؤسس المركز، الدكتور باسم صلاح مدير المركز و أعضاء هيئة التدريس بالمركز.

FB_IMG_1709129398893

FB_IMG_1709129387591

FB_IMG_1709129392534