عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي بيعمل إيه.. تعليق مثير من خبير تحكيمي على مجاملة اتحاد الكرة

صدى البلد

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي على حقيقة مجاملة اتحاد الكرة للنادي الأهلي .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مش بحب أناقش حد مش حابب أو عايز يفهم
و مش مقتنع غير باللى بيقولوا الصحفيين و اللاعبين السابقين المنتمين لناديه بس لازم نشرح و نفند وجهة نظرهم بنفس المنطق بتاعهم يمكن فعلاً عندهم حق والأهلى  بيتجامل و فى فساد لصالح الأهلى من كل المنظومة فى البداية نعرض طرحهم.
 

وتايع :" أنبى لعب 14 مباراة فى الدورى و الأهلى لعب 7 مباريات وتم مجاملته بتأجيل ال 7 مباريات الآخرى.


أنا لما مسكت جدول الدورى قولت تصدق فعلاً حاجة غريبة و واضح من الطرح ده أنك عندك حق بس ممكن نشوف الأهلى كان موجود فين و بيعمل إيه وقت المباريات ال 7 المؤجلة.
 

اضاف :" الأهلى لعب مباراة كأس سوبر أفريقي و 4 مباريات الدوري الأفريقي و 3 مباريات كأس العالم للأندية و 7 مباريات بدورى أبطال أفريقيا و مباراتين كأس السوبر المصري يعنى 17 مباراة (زيادة 10 مباريات عن المباريات ال 7 المؤجلة).


طب هل الزمالك لعب 14 مباراة زى أنبى و زى ما حضرتك عايز الأهلى يلعب و بلاش مجاملة للأهلى كفاية، لا الزمالك لعب 9 مباريات فقط و مؤجل له 5 مباريات لأنه لعب 7 مباريات بكأس الكونفدرالية يعنى أقل 10 مباريات عن الأهلى طب ليه الزمالك ملعبش ال 5 مؤجلات وهو قاعد يتفرج على الأهلى وهو بيلعب 10 مباريات زيادة عنه.


لو عندك ردود منطقية عن سبب تأجيل مباريات الزمالك ال 5 و الأهلى بيشارك خارجياً فى 10 مباريات زيادة عنه قول و كمان يا ريت تجيب تواريخ مباريات الأهلى ال 17 و طبق عليهم اللائحة و قولى كان يلعب ال 7 مؤجلات أمتى علماً بأن بمباريات الفيفا و الكاف لها الأولوية على المباريات الإقليمية و المحلية وفقاً للوائح الفيفا و الكاف.. منتظر ردكم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بـ 12 مليار دولار .. توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

بشرة خير .. البترول تصدر أول شحنة بولى إيثيلين لأسبانيا

خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

ترشيحاتنا

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

ما المقصود بقوله تعالى «فصبر جميل والله المستعان».. ومتى يكون الصبر جميلا؟

فرنسا تكشف حقيقة احتواء حقيبة مفقودة على معلومات تخص أولمبياد باريس

لهذا الخط فقط| المترو يعلن تغيير في مواعيد القطارات.. وهذا توقيت التشغيل خلال رمضان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية حوسان بـ«بيت لحم»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة غريبة.. ريم البارودي تثير الجدل على إنستجرام | شاهد

لوك جديد.. يسرا تبهر متابعيها بأحدث صورها| شاهد

الأكثر مبيعًا في العالم العربي.. تعرف على أول غلاف لمجلة ماجد

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ