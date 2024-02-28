الأهلي بيعمل إيه.. تعليق مثير من خبير تحكيمي على مجاملة اتحاد الكرة

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي على حقيقة مجاملة اتحاد الكرة للنادي الأهلي .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مش بحب أناقش حد مش حابب أو عايز يفهم

و مش مقتنع غير باللى بيقولوا الصحفيين و اللاعبين السابقين المنتمين لناديه بس لازم نشرح و نفند وجهة نظرهم بنفس المنطق بتاعهم يمكن فعلاً عندهم حق والأهلى بيتجامل و فى فساد لصالح الأهلى من كل المنظومة فى البداية نعرض طرحهم.



وتايع :" أنبى لعب 14 مباراة فى الدورى و الأهلى لعب 7 مباريات وتم مجاملته بتأجيل ال 7 مباريات الآخرى.



أنا لما مسكت جدول الدورى قولت تصدق فعلاً حاجة غريبة و واضح من الطرح ده أنك عندك حق بس ممكن نشوف الأهلى كان موجود فين و بيعمل إيه وقت المباريات ال 7 المؤجلة.



اضاف :" الأهلى لعب مباراة كأس سوبر أفريقي و 4 مباريات الدوري الأفريقي و 3 مباريات كأس العالم للأندية و 7 مباريات بدورى أبطال أفريقيا و مباراتين كأس السوبر المصري يعنى 17 مباراة (زيادة 10 مباريات عن المباريات ال 7 المؤجلة).



طب هل الزمالك لعب 14 مباراة زى أنبى و زى ما حضرتك عايز الأهلى يلعب و بلاش مجاملة للأهلى كفاية، لا الزمالك لعب 9 مباريات فقط و مؤجل له 5 مباريات لأنه لعب 7 مباريات بكأس الكونفدرالية يعنى أقل 10 مباريات عن الأهلى طب ليه الزمالك ملعبش ال 5 مؤجلات وهو قاعد يتفرج على الأهلى وهو بيلعب 10 مباريات زيادة عنه.



لو عندك ردود منطقية عن سبب تأجيل مباريات الزمالك ال 5 و الأهلى بيشارك خارجياً فى 10 مباريات زيادة عنه قول و كمان يا ريت تجيب تواريخ مباريات الأهلى ال 17 و طبق عليهم اللائحة و قولى كان يلعب ال 7 مؤجلات أمتى علماً بأن بمباريات الفيفا و الكاف لها الأولوية على المباريات الإقليمية و المحلية وفقاً للوائح الفيفا و الكاف.. منتظر ردكم.