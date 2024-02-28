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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة أمريكية تدخل موسوعة جينيس بسبب لسانها .. ما القصة؟

سيدة تدخل موسوعة
سيدة تدخل موسوعة جينيس بسبب لسانها..ما القصة

دخلت امرأة من ولاية أوريجون الأمريكية موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب حجم لسانها غير المعتاد، الذي بلغ محيطه 13 سنتيمترًا.

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وقالت جيني دوفاندر، المقيمة في بورتلاند، إنها كانت تقرأ موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعام 2023 مع ابنها عندما رأت أن هناك فئة خاصة بأكبر محيط لسان.


وأضافت أنها كانت تعرف دائمًا أن لسانها كبير، ولكنها قررت أن تقيسه في المنزل لاعتقادها بأنها ستكون قادرة على دخول موسوعة جينيس لهذا العام.


وأجرى طبيب أسنان دوفاندر القياس عن طريق لف خيط تنظيف الأسنان حول لسانها، ثم قياس طول الخيط.

وبعد حصولها رسميًّا على لقب صاحبة أكبر محيط لسان في العالم، قالت دوفاندر، إنها فخورة بهذا الإنجاز وبلسانها الذي وصفته بأنه «غير عادي».

وأوضحت ساخرة: «اللسان عضلة رشيقة فهي الوحيدة التي نستخدمها طوال النهار في التحدث والأكل دون أن تتعب».

جينيس

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