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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: تطهير شبكات الصرف الصحي وتركيب مطابق بالوعات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الجولة
الجولة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن تكثيف أعمال الملس والتطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحي مع تركيب مطابق بالوعات جديدة لمنع إلقاء المخلفات بها، وحفاظا علي أروح المواطنين ، في إقليم محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة، للقضاء على المناطق الساخنة حتى تستوعب أي زيادة، للمياه خلال الفترات المقبلة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

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وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق العمل على مستوى القطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق الصرف الصحي، وذلك لمنع إلقاء القمامة بها، ومواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر، وذلك ضمن استعدادات شهر رمضان المبارك.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، الإبلاغ فورا فى حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال على علي خط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتا إلى أن الشركة تقوم فورا بتركيب غطاء خرساني محكم بديل عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي، وذلك حفاظا على أراوح المواطنين، والحد من سرقتها.

وقال رئيس شركة مياه وصرف صحي القناة، إن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وخاصة في فصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن الحملة الموسعة لتكثيف أعمال تطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي، تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، وذلك لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة وخاصة خلال شهر رمضان وفصل الصيف، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب ومُخلفات الصلبة.

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