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ديني

مؤتمر قسم الباطنة بطب أزهر دمياط.. الجديد في الممارسة الطبية

الدكتور تامر محمد
الدكتور تامر محمد عبد القادر

ينظم قسم الباطنة بكلية طب الأزهر بدمياط الجديدة مؤتمره العلمي السنوي الثالث حول: (الجديد والحديث في الممارسة الطبية في مجالات وفروع الباطنة المختلفة) يوم الجمعة الأول من شهر مارس 2024م؛ صرح بذلك الدكتور تامر محمد عبد القادر، منسق عام المؤتمر.

مؤتمر قسم الباطنة بكلية طب الأزهر بدمياط الجديدة يتناول الجديد في الممارسة الطبية

وأوضح عبد القادر أن المؤتمر الثالث لقسم الباطنة بكلية طب بنين الأزهر بدمياط يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فتحي سلامة، وكيل كلية طب الأزهر بنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم الصياد، وكيل كلية طب الأزهر بنات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل دياب، مدير عام المستشفى.

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وأوضح الدكتور خالد الفيومي، رئيس قسم الباطنة رئيس المؤتمر، أن المؤتمر الثالث لقسم الباطنة العامة يقام انطلاقًا من رسالة جامعة الأزهر العريقة الفاعلة في الارتقاء بالممارسة الطبية وتبادل المعرفة مع مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية في ربوع جمهورية مصر العربية، وإيمانًا من قسم الباطنة بكلية طب الأزهر بدمياط بضرورة مواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الممارسة الطبية.

وأضاف رئيس القسم أن المؤتمر السنوي الثالث للقسم يقام بمشاركة كوكبة من أساتذة الباطنة بالجامعات المصرية، والتي تشمل: أقسام الباطنة بكليات الطب بجامعة الأزهر وأساتذة الباطنة بكليات الطب بجامعات: القاهرة، والمنصورة، ودمياط، والزقازيق، والجامعات الخاصة.

لافتًا أن المؤتمر يناقش الحالات الفعلية التي يواجهها أطباء الباطنة في حياتهم المهنية، وكيفية التعامل معها عمليًّا؛ لتعم الفائدة، ويكتسب شباب الأطباء الخبرة من الأساتذة في التعامل مع حالات الباطنة الحرجة، مشيرًا إلى أن جلسات المؤتمر المتنوعة تتناول معظم فروع أمراض الباطنة: (أمراض الغدد الصماء والسكر، ارتفاع ضغط الدم اضطرابات الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأمراض المناعية).

كما أعلن رئيس القسم أنه يعقد على هامش المؤتمر ورشَة عمل لتدريب شباب الأطباء على جهاز الفيبرو سكان .

الأزهر طب الأزهر جامعة الأزهر الجديد والحديث في الممارسة الطبية كلية طب بنين الأزهر

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