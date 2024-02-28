الصحة الفلسطينية : وفاة 4 أطفال بالجفاف وسوء التغذية بمستشفى كمال عدوان

أعلنت الصحة الفلسطينية وفاة 4 أطفال نتيجة الجفاف وسوء التغذية بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

فيما أعلن مدير مستشفى كمال عدوان “استشهاد عدد من الأطفال نتيجة توقف الخدمات الطبية”.

قال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إن توقف الخدمات الطبية الناتجة من انعدام الأدوية والوقود تسببت في استشهاد عدد من الأطفال في المستشفى الليلة الماضية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد أبو صفية، أن المستشفى خرج من الخدمة وكنا آخر المستشفيات التي توقفت عن العمل نظرا لعدم توافر الوقود والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه عند تواصل المستشفى مع المنظمات الدولية لم تتمكن من الحضور لتقديم المساعدات للمستشفيات في القطاع.



وأشار، إلى أن المؤسسات الدولية الإنسانية شكلية وليس لها مضمون فعلي، مؤكدًا أن الوضع كارثي في شمال غزة، مؤكدا أن المستشفى يفقد المئات من المدنيين على رأسهم الأطفال وسيتحول إلى مقابر جماعية.