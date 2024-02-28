تواصل البشر مع الحيوانات.. الذكاء الاصطناعي يكشف عن مفاجأة صادمة

يتوقع خبراء أن الذكاء الاصطناعي سيسمح للناس بالتواصل مع الحيوانات في المستقبل، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وعادة، يستخدم الباحثون ما يسمى بـالصوتيات الحيوية الرقمية لالتقاط أصوات وسلوكيات الحيوانات التي تكون هادئة جدًا أو دقيقة للغاية، بحيث لا يستطيع البشر رصدها. وأوضح العلماء أن التعلم العميق قادر على فك رموز لغة الحيوانات.

وكانت شركة إنفيديا، أعلنت الأربعاء الماضي، ارتفاع أرباحها إلى 12.3 مليار دولار في الربع الأخير بفضل إيرادات قياسية مدفوعة بالطلب على رقائقها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وسجلت شركة الرقائق العملاقة في وادي السيليكون إيرادات قياسية بلغت 22.1 مليار دولار في الربع الذي انتهى في أواخر يناير، وإيرادات قياسية بلغت 60.9 مليار دولار للسنة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانج، في بيان: "لقد وصلت الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نقطة تحول".

عائدات بيع رقائق الذكاء الاصطناعي



وأضاف "الطلب يتزايد في جميع أنحاء العالم عبر الشركات والصناعات والدول".

بلغت عائدات الشركة من وحدتها المتخصصة في حوسبة مراكز البيانات مستوى قياسيا عند 18.4 مليار دولار في الربع المنقضي، أي أكثر من أربعة أضعاف عائدات نفس الفترة من العام السابق.

وقالت "إنفيديا" إنها تتوقع أن يصل إجمالي إيراداتها 24 مليار دولار في الربع الحالي.