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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري لـ "الدردير" بعد تجديد شيكابالا للزمالك

صدى البلد

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على تجديد شيكابالا للزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الدردير : أجمل صفقة ، شيكابالا يجدد للزمالك لمدة موسمين مبروووووك.

وأعلن نجم الزمالك محمود عبد الرازق  شيكابالا تجديد عقده مع الزمالك  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شيكابالا: جمهور نادي الزمالك العظيم إدارة النادي الموقرة:استكمالا لمسيرة عمرها أكثر  من ثلاثين عاما  بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، أتشرف بالتجديد  لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر  قلعة رياضية في مصر والوطن العربي ، والذي لا يربطني  به أي عقود مكتوبة ؛ لكن العقد والعهد  بيننا. هو عقدٌ أزلي  بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر.
 

وأضاف : أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن والشكر موصول لمجلس إدارة  نادي الزمالك علي تجديد الثقه  وأتمنى لهم التوفيق.

وتابع : في إعادة  ناديينا الحبيب إلى منصات التتويج  كما عاهدناه على مر  تاريخنا العريق، عاش الزمالك وجمهوره.

أرقام شيكابالا أزمة عقود شيكابالا تجديد شيكابالا تجديد شيكابالا للزمالك

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