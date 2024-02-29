ارتفاع سعر اللحوم وهمي| "القصابين":المواشي والأعلاف الموجودة في السوق قديمة..فيديو

قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، :" الارتفاع الذي حدث في أسعار اللحوم كان وهمياً ، لأن المواشي والأعلاف الموجودة في الأسواق قديمة"

رئيس شعبة القصابين:سعر كيلو اللحمة الحية لدى المربين 180 جنيهاً



وأضاف هيثم عبد الباسط خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية " MBC MASR"، أنه يطالب بهامش ربح لكبار المربين للسيطرة على أسعار اللحوم، لافتاً إلى أن سعر كيلو اللحمة الحية لدى المربين 180 جنيهاً.



وأشار هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية إلى أن سعر كيلو اللحمة الحية لدى المربين بـ180 جنيهاً، ويذهب للجزارين بـ 320 جنيهاً ، و يبيعونه بدورهم بـ 400 إلى 450 جنيهاً.