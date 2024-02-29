بسبب الصورة .. تعليق صادم من ناقد رياضي على تجديد شيكابالا

علق الناقد الرياضي شادي عيسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شادي عيسي : مبروووك يا شيكا التجديد ده اولا ، أما ثانيا دي تاني صورة تجديد للاعب ف الزمالك ولا يظهر فيها الكابتن أحمد سليمان الاولي كانت صورة تجديد فتوح الصورة الثالثة تابته ووقتها هايكون ليها معاني كتير.



وأعلن نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا تجديد عقده مع الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شيكابالا: جمهور نادي الزمالك العظيم إدارة النادي الموقرة:استكمالا لمسيرة عمرها أكثر من ثلاثين عاما بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي ، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة ؛ لكن العقد والعهد بيننا. هو عقدٌ أزلي بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر.



وأضاف : أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقه وأتمنى لهم التوفيق.

وتابع : في إعادة ناديينا الحبيب إلى منصات التتويج كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق، عاش الزمالك وجمهوره.