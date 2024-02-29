الغرف التجارية: العرض والطلب سبب زيادة الأسعار مش الدولار| فيديو

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بإتحاد الغرف التجارية، إن أي زيادة تحدث في المعروض من المنتج تؤدي إلى ثبات في السعر ثم إنخفاض تدريجي، مؤكداً أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة، معلقاً:" ملناش دعوة بالدولار"

رئيس شعبة الخضراوات و الفاكهة بإتحاد الغرف التجارية: كل المنتجات الزراعية في مصر متعلقة بزيادة المعروض



وأضاف حاتم النجيب خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن العرض و الطلب و التغيرات المناخية هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن كل المنتجات الزراعية في مصر متعلقة بزيادة المعروض من الإنتاج.



وأشار حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات و الفاكهة بإتحاد الغرف التجارية إلى، أن سبب أرتفاع أسعار الثوم هو عدم وجود الثوم البلدي، مضيفاً أن الاسعار بدأت تتراجع.