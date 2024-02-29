مسلسلات رمضان 2024 .. عرض رحيل وحق عرب على أبو ظبي

تعاقدت قناة أبو ظبي الفضائية على شراء حق عرض مسلسل رحيل وحق عرب على شاشتها، خلال شهر رمضان الكريم .

مسلسل "حق عرب"، بطولة كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق

مسلسل “رحيل”، بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلي الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب " .