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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدينة تحترق.. الولايات المتحدة تعلن حالة الكوارث في 60 مقاطعة بتكساس

حرائق تكساس الأمريكية
حرائق تكساس الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة حالة الكوارث في 60 مقاطعة بولاية تكساس الأمريكية بسبب خروج حرائق الغابات عن نطاق السيطرة.

وقال حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، إنه أصدر إعلان كارثة لـ 60 مقاطعة في تكساس ردًا على نشاط حرائق الغابات واسع النطاق في جميع أنحاء الولاية.

كما وجه أبوت قسم إدارة الطوارئ في تكساس لتفعيل موارد إضافية للاستجابة لحالات الطوارئ بالولاية لدعم رجال الإطفاء الذين يستجيبون لحرائق الغابات التي تحرق تكساس.

وقال أبوت في بيان له: "لقد أصدرت إعلانًا عن الكارثة اليوم لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق المهمة بسرعة في مناطق تكساس بانهاندل المتضررة من حرائق الغابات المدمرة". 

وأضاف أن ولاية تكساس على استعداد لتقديم الدعم الشركاء المحليين ونشر جميع الموارد اللازمة لحماية المواطنين من تكساس وممتلكاتهم، ومن المتوقع أن تستمر الظروف الحارة والجافة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والرياح في المنطقة خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن تزيد هذه الظروف من احتمالية تفاقم حرائق الغابات بشكل أكبر وأكثر خطورة.

وحيث أبوت سكان تكساس على الحد من الأنشطة التي يمكن أن تثير الشرر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

ووفقًا لخدمة الغابات في تكساس، أدت الظروف الجافة ودرجات الحرارة الأعلى من المعتاد إلى تعرض مناطق الولاية لخطر متزايد لحرائق الغابات، إلى جانب زيادة سرعة الرياح.

وأفادت خدمة غابات تكساس، أن العديد من حرائق الغابات الكبيرة اشتعلت في ظل ظروف دافئة وجافة ورياح عبر تكساس. 

ومن المرجح أن تؤثر الرياح القوية المتوقعة على حرائق الغابات، مما يؤدي إلى تزايد حجمها، كما أن هناك احتمال لحدوث نشاط حرائق الغابات حيث توجد كمية وفيرة من الأعشاب الخاملة في المناظر الطبيعية في المناطق القريبة منها وحولها، بما في ذلك مناطق بانهاندل، والسهول الجنوبية، وتيكسوما، وحوض بيرميان، وتواجه أجزاء من شرق تكساس أيضًا خطرًا متزايدًا لحرائق الغابات وسط الحروق النشطة.

ورفعت خدمة غابات تكساس مستوى الاستعداد لحرائق الغابات إلى المستوى الثاني بسبب زيادة نشاط حرائق الغابات الحالية والمتوقعة.

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