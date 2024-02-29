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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مسلسل لحظة غضب.. كيف تعالج نوبات القلق بنصائح بسيطة من وحى قصة صبا مبارك

لحظة غضب
لحظة غضب

تخوض الفنانة ناردين فرج موسم رمضان 2024 بمسلسل "لحظة غضب"، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، وإخراج عبد العزيز النجار، وهو عمل مكون من 15 حلقة، والتى تجسد فى إطار قصة اجتماعية دور طباخة محترفة، تمرالفنانة ناردين فرج فى المسلسل ببعض الظروف والأحداث التى تسبب لها  حالة من القلق والتوتر نتيجة الكثير من الأحداث المتتالية.


ومن وحى هذه القصة المشوقة، وعلى غرار ما تشعر به وتعيشه بطلة المسلسل نستعرض بعض الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن أن تسيطر بها على نوبات الغضب والتوتر لديك، وفقا لما نشره موقع mayoclinichealthsystem.

يعد الشعور بالقلق من حين لآخر جزءًا طبيعيًا من الحياة، لكن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق يعانون من القلق المتكرر والمفرط والخوف والرعب والذعر في مواقف الحياة اليومية، هذه المشاعر غير صحية إذا كانت تؤثر على نوعية حياتك وتمنعك من العمل بشكل طبيعي.

يمكن أن تتداخل مشاعر القلق والذعر هذه مع الأنشطة اليومية ويصعب السيطرة عليها، إنها غير متناسبة مع الخطر الفعلي ويمكن أن تجعلك تتجنب الأماكن أو المواقف.

يجب عليك مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان قلقك يؤثر على حياتك وعلاقاتك، يمكن لمقدم الخدمة الخاص بك المساعدة في استبعاد أي مشكلة صحية بدنية أساسية قبل رؤية أخصائي الصحة العقلية.

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11 نصيحة للتعامل مع اضطراب القلق

في حين أن معظم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق يحتاجون إلى علاج نفسي أو أدوية للسيطرة على القلق، فإن تغييرات نمط الحياة واستراتيجيات التكيف يمكن أن تحدث فرقًا أيضًا.

فيما يلي 11 نصيحة للتعامل مع اضطراب القلق.

حافظ على النشاط البدني

قم بتطوير روتين بحيث تكون نشيطًا بدنيًا معظم أيام الأسبوع. التمرين هو مخفض قوي للتوتر. يمكن أن يحسن حالتك المزاجية ويساعدك على البقاء بصحة جيدة. ابدأ ببطء، ثم قم بزيادة كمية وكثافة أنشطتك تدريجيًا.


تجنب الكحول والمخدرات الترفيهية

هذه المواد يمكن أن تسبب القلق أو تزيده سوءًا. إذا لم تتمكن من الإقلاع عن التدخين بنفسك، فراجع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو ابحث عن مجموعة دعم لمساعدتك.
الإقلاع عن التدخين، والتقليل أو التوقف عن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
يمكن أن يؤدي النيكوتين والكافيين إلى تفاقم القلق.


استخدم تقنيات إدارة التوتر والاسترخاء

تعد تقنيات التصور والتأمل واليوجا أمثلة على تقنيات الاسترخاء التي يمكن أن تخفف من القلق.
اجعل النوم أولوية.
افعل ما بوسعك للتأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم لتشعر بالراحة. إذا كنت لا تنام جيدًا، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.


أكل الأطعمة الصحية

قد يكون النظام الغذائي الصحي الذي يتضمن الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك مرتبطًا بتقليل القلق، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.


تعرف على اضطرابك

تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة السبب الذي قد يسبب حالتك المحددة وما هي العلاجات التي قد تكون الأفضل بالنسبة لك. أشرك عائلتك وأصدقائك، واطلب دعمهم.


التزم بخطة العلاج الخاصة بك

تناول الأدوية حسب التوجيهات. احتفظ بمواعيد العلاج وأكمل أي مهام يقدمها لك معالجك. يمكن أن يحدث الاتساق فرقًا كبيرًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بتناول الدواء.


تحديد المحفزات

تعرف على المواقف أو التصرفات التي تسبب لك التوتر أو تزيد من قلقك. تدرب على الاستراتيجيات التي طورتها مع مقدم خدمات الصحة العقلية الخاص بك حتى تكون مستعدًا للتعامل مع مشاعر القلق في هذه المواقف.


احتفظ بمجلة

يمكن أن يساعدك تتبع حياتك الشخصية أنت ومقدم خدمات الصحة العقلية الخاص بك في تحديد ما يسبب لك التوتر وما يبدو أنه يساعدك على الشعور بالتحسن.


خلق صداقات

لا تدع المخاوف تعزلك عن أحبائك أو الأنشطة.
قد لا تختفي مخاوفك من تلقاء نفسها، وقد تتفاقم بمرور الوقت إذا لم تطلب المساعدة. راجع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو مقدم خدمات الصحة العقلية قبل أن يتفاقم قلقك. من الأسهل علاجك إذا حصلت على المساعدة مبكرًا.

لحظة غضب صبا مبارك الشعور بالقلق نوبات الغضب والتوتر 11 نصيحة للتعامل مع اضطراب القلق القلق المتكرر

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