عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى

المتهمة
المتهمة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت البلاغات قد تعددت بتعرض كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى للسرقة ، ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط ربة منزل لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى تبين أنها وراء العديد من البلاغات .

وتبين قيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم ، ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية عقب الحصول منهم على الرقم السرى .

واعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، و أرشدت عن مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها.

الصراف الالى القاهرة سرقة المواطنين سرقة ضبط سيدة كبار السن ماكينات الصراف الالى ماكينات الصراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

موضوعات متعلقة

المسروقات رجعت.. التحقيق مع 3 متورطين جدد في حادث قـ.ـتل جواهرجي بولاق

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

ابن الخواجة حسني | اعتراف صادم من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

خاص .. ابنة شقيقة الخواجة حسني توضح علاقة المتهم بخالها | فيديو

انفراد| سبائك وأطقم .. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف حجم المسروقات.. فيديو

مديرية أمن القاهرة تستقبل زيارة لطلاب مدارس العاصمة| صور

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

ترشيحاتنا

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

هل الحلف على الأبناء يمين منعقد وله كفارة حال الحنث؟.. الإفتاء توضح

رينو ميجان بخصم 70% لقيمة الوديعة وبدون جمارك للمغتربين

المسروقات رجعت.. التحقيق مع 3 متورطين جدد في حادث قـ.ـتل جواهرجي بولاق

السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف.. نواب: رسالة طمأنة للشارع المصري.. وذوو الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس

مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الإتحادية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

غريبة ولافتة.. ميس حمدان تصدم متابعيها بأحدث إطلالاتها

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

فيديو

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ