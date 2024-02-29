الأمن يضبط سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة تسرق كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت البلاغات قد تعددت بتعرض كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى للسرقة ، ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط ربة منزل لها معلومات جنائية مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلى تبين أنها وراء العديد من البلاغات .

وتبين قيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم ، ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية عقب الحصول منهم على الرقم السرى .

واعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، و أرشدت عن مجموعة من المشغولات الذهبية بمسكنها ومبلغ مالى من متحصلات نشاطها.