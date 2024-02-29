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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كمبيوتر شفاف وموبايل باربي.. أبرز الابتكارات الجديدة في MWC 2024

أبرز الابتكارات الجديدة
أبرز الابتكارات الجديدة في MWC 2024

تستعرض العديد من شركات التكنولوجيا أحدث إبتكاراتها وتقنياتها الجديدة، من خلال المؤتمر العالمي للجوال أو MWC كل عام، وقد شهدت فعاليات الحدث الذي أقيم بمدينة برشلونة الإسبانية، الإعلان عن بعض التقنيات المختلفة بما في ذلك ميزات أندرويد الجديدة، وأجهزة كمبيوتر محمولة أكثر تطورا، ولإطلاق هواتف ذكية جديدة، وروبوتات وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها.

وفي هذا المقال، سنستعرض لك أبرز الابتكارات الجديدة التي تم الكشف عنها في مؤتمر MWC 2024، والتي جاءت كالتالي:

 

نوبيا تشعل المنافسة.. هاتف رخيص قابل للطي بمواصفات ممتازة

موبايل فخم بكاميرا جبارة.. تكنو تكشف عن هاتفها الأفضل بمواصفات فائقة

 

1. هاتف باربي:

أعلنت شركة HMD العالمية، من خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2024، عن أحدث ابتكاراتها من الهواتف المحمولة والتي ستتضمن هاتف HMD، وهاتف Nokia المميز، بالإضافة إلى هاتف باربي القابل للطي Barbie flip، وسيأتي هاتف باربي المميز باللون الوردي كثمرة تعاون مع شركة Mattel، ويتميز الهاتف بتصميم قابل للطي صديق للبيئة، ومجموعة من المزايا المبتكرة، وهو يعد أيضا أحد هواتف الشركة الفريدة التي يسمح للمستخدم بإصلاحها في المنزل.

هاتف باربي القابل للطي Barbie flip

2. هاتف موتورولا القابل للثني:

أعلنت شركة لينوفو خلال فعاليات حدث MWC 2024 عن مفهوم جديد للهواتف الذكية، من خلال عرض هاتف ذو تصميم غريب ضمن علامتها التجارية "موتورولا"، والذي يمكن للمستخدم ثني أو طي بدن الهاتف المصنوع من مادة مرنة قابلة للطي، ولفه حول معصم اليد ليصبح مثل الساعة الذكية، وعلى عكس الهواتف الأخرى القابلة للطي لن يحتاج هذا الهاتف لأي مفصلات حت تتمكن من ثنيه، ولكن يظل هذا الهاتف مجرد مفهوم مبتكر، وليس هناك ما يشير إلى أنه سيتم طرحه إلى السوق كـ منتجا.

هاتف موتورولا القابل للثني

3. كمبيوتر محمول شفاف من لينوفو:

استعرضت شركة لينوفو الصينية، مفهوم آخر في MWC 2024، ولكن هذه المرة هو كمبيوتر محمول شفاف يسمى Project Crystal، يمكنك رؤية ما يوجد خلف شاشته أثناء العمل، بفضل شاشة Micro-LED الشفافة الرؤية، والتي تتيح لك رؤية التطبيقات العادية بشكل جيد والأشخاص الجالسين خلف الجهاز، وتقول لينوفو إن هناك طرقًا لضبط قابلية نقل الشاشة لإنشاء طبقة خصوصية غير شفافة عند الحاجة لذلك.

ويتمتع كمبيوتر لينوفو الشفاف بالقدرات نفسها للحواسيب المحمولة العادية، ولكن الاختلاف أنه يأتي مع شاشة كريستالية شفافة مشابه لتلك التي تستخدم مع تقنيات الواقع المعزز.

كمبيوتر محمول شفاف من لينوفو

4. خاتم سامونج الذكي:

كشفت شركة سامسونج النقاب عن Galaxy Ring، الذي شوقت له خلال الشهر الماضي، ويتميز الجهاز القابل للارتداء الجديد من سامسونج بأجهزة استشعار مدمجة لقياس معدل ضربات القلب والحركة والتنفس لإنشاء مقطع عرضي لأنماط صحة ونوم مرتديها، وسيحتوي على تطبيق لتتبع الدورة الشهرية، وشيء يسمى My Vitality Score، والذي يعمل هذا بشكل مشابه لبطارية الجسم تشير إلى مدى استعداد جسمك وعقلك لتحمل اليوم.

Galaxy Ring

5. ميزة التحكم بالهاتف بالنظر:

أعلنت شركة هونر الصينية عن العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي AI من خلال مؤتمر MWC 2024، التي تروج لها في جميع أجهزتها الجديدة، من بينها ميزة تتبع العين في هاتف Magic 6 Pro، والتي يمكنها كشف المكان الذي ينظر إليه المستخدم على شاشة الهاتف، ويمكن للميزة المسماة Magic Capsule، التمييز بين نظرات مستخدم الهاتف المختلفة من مسافة تتراوح بين 20 إلى 50 سم، من أجل تنفيذ الهاتف الإجراء المطلوب دون الحاجة إلى لمس الهاتف.

كما أوضحت هونر أن ميزاتها السحرية الجديدة، تمتلك القدرة على التحكم بسيارة حيث زودت هاتف Magic 6 Pro، بتطبيق به أربعة خيارات للتحكم بالسيارات المتوافقة مع هذه الميزة وتشمل: تشغيل المحرك، إيقاف المحرك، تحريك السيارة إلى الأمام، أوالخلف بمجرد النظر إلى الأمر المحدد الظاهر على شاشة الهاتف لمدة 1.8 ثانية.

ميزة هاتف هونر Magic 6 Pro

6. جوجل تجلب المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أندرويد:

قامت شركة جوجل بإدخال الذكاء الاصطناعي في المزيد من خدماتها، بما في ذلك مجموعة جديدة من الميزات للهواتف والسيارات والأجهزة القابلة للارتداء، حيث عرضت عملاقة التقنية الأمريكية، عمليات تكامل Gemini مع نظام أندرويد، والذي يمكنه مساعدتك في كتابة الرسائل والتسميات التوضيحية للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتلخيص النصوص لـ Android Auto، إلى جانب دعم الدردشة الجماعية، واقتراح ردود أو إجراءات مناسبة، مثل مشاركة موقعك أو الوقت المتوقع للوصول.

وكما إضافة جوجل نسخة محدثة من تطبيق Lookout الذي يساعد الأشخاص ضعاف البصر في قراءة أشياء مثل ملصقات الأطعمة والمستندات، الذي سيعمل الآن على إنشاء تسميات توضيحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للصور، إلى جانب ميزة أخرى ذات صلة تستخدم Android Talkback لقراءة المعلومات عند توجيه الكاميرا إلى الأماكن المحيطة بك باستخدام عدسة Lens في الخرائط.

Gemini
MWC 2024 الذكاء الاصطناعي التقنيات الجديدة مؤتمر MWC 2024 سامسونج هونر جوجل

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